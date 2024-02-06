ABD’de yapılan bir ankete göre ABD’liler beyin çipini istemiyor!

Geçtiğimiz hafta ünlü milyarder Elon Musk, beyin ve teknoloji arasındaki bağlantılara aracılık edecek beyin implantları geliştirmeye çalışan şirketi Neuralink'in bir ürünü bir insan deneğe implante ettiğini duyurdu.

YouGov tarafından yapılan yeni bir anket, bu tür cihazlara olan ilginin potansiyelleri hakkındaki şüphecilikle sınırlı kalacağını, ancak teknolojinin bilim kurgu hayranları arasında sağlıklı bir hayran kitlesine sahip olduğunu gösteriyor.

Anket 30 Ocak - 1 Şubat 2024 tarihleri arasında bin katılımcıyla gerçekleştirildi ve teknolojinin deneysel aşamayı geçip ticari olarak satılması halinde katılımcıların sadece yüzde 8'inin beyinlerine bir bilgisayar çipi yerleştirilmesini düşüneceğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 82'si muhtemelen ya da kesinlikle katılmayacağını belirtirken, yüzde 10'u kararsız olduğunu ifade etti.





ERKEKLER, KADINLARDAN ÜÇ KAT DAHA İSTEKLİ

Potansiyel deneklerin ilgisi ise oldukça düşük: Sadece yüzde 2'si önümüzdeki yıl içinde beyinlerine bir bilgisayar çipi yerleştirilmesini kesinlikle düşünüyor ve bu oran anketin hata payının altında. Genel olarak, katılımcıların sadece yüzde 5'i önümüzdeki yıl içinde bir çip taktırmayı düşünüyor.

Ayrıca, erkeklerin önünde sonunda ticari olarak üretilmiş bir beyin çipine sahip olma olasılığı kadınların üç katından fazla olduğu, yani yüzde 13'e karşı sadece yüzde 4 olduğu görülüyor. Demokratlar ve bağımsızların böyle bir teknolojiyi düşünme olasılığı cumhuriyetçilere göre 2 kat daha fazla olduğu ve bilim kurgu okurlarının ise ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, katılımcıların yüzde 8'i ticari olarak üretilmesi ve artık deneysel olmaması halinde bir çip taktıracağını söylerken, ABD’de büyük yankı uyandıran ve askeri bilim kurgu romanı olan Ender'in Oyunu kitabını okuduğunu bildirenler arasında bu oran yüzde 19'a yükseliyor.

Söz konusu anket, Neuralink'i dikkate alan bir demografik grup varsa, o grubun da temelde bilim kurguya ve teknolojiye meraklı kitlelerden oluştuğunu gösteriyor.