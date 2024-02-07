ABD’nin bir sonraki Ay aracı Sevgililer Günü’nde fırlatılacak!

Bu yıl Ay'a iniş yapan ülkeler için öngörüldüğü kadar iyi bir yıl olmadı. ABD'nin Ay'a iniş aracı göndermeye yönelik son girişimi Peregrine için korkunç bir şekilde ters gitmekle kalmadı, Japonya'nın Moon Sniper’ı da yüzeye inmesine rağmen kendi sorunlarıyla karşılaştı. Ancak şimdi, Intuitive Machines, yaklaşan Odysseus adı verilen 675 kilogramlık bir iniş aracından oluşan IM-1 fırlatma tarihi için planlarını paylaşarak bu tarihin 14 Şubat olduğunu duyurdu.

Bu kapsamda, iniş aracının 14 Şubat ve 16 Şubat tarihleri arasında, toplam 3 günlük bir fırlatma aralığıyla fırlatılması planlanıyor.

IM-1'in fırlatma tarihinin doğru olup olmadığını ise zaman gösterecek. İniş aracı Ay'a doğru yola çıkmaya hazır olsa da, Intuitive Machines, uzay aracına rampada yakıt doldurma alıştırması yaptıkları ve yakıt doldurma sisteminde herhangi bir sorun olmadığından emin oldukları ıslak elbise provasından geçmesi gerektiğini söylüyor.





AY’A YUMUŞAK İNİŞ YAPAN İLK ÖZEL GÖREV OLACAK

Eğer bu prova planlandığı gibi gider ve hava koşulları da uygun olursa, IM-1'in fırlatılma tarihi bu 3 günlük süre içinde gerçekleşecek. Şirket, bu süre zarfında yapılacak herhangi bir fırlatmanın iniş aracını 22 Şubat'ta yapılacak bir iniş denemesine hazır hale getireceğini söylüyor. IM-1'in fırlatılması daha önce Aralık ayında ertelenmişti. Bu nedenle şirket muhtemelen nefesini tutmuş ve bu sefer işlerin yolunda gitmesini umuyor.

IM-1, şu anda NASA için 6 faydalı yükün yanı sıra Columbia gibi şirketlerden Jeff Koons gibi sanatçılara kadar uzanan altı ticari faydalı yük taşıyor. Yüklerden biri olan Eaglecam, son iniş sırasında fırlayacak ve inişi fotoğraflamaya çalışacak.

IM-1 Ay'a başarılı bir şekilde iniş yapabilirse, Ay'ın yüzeyine yumuşak bir şekilde iniş yapan ilk özel görev olacak. Bu yılın başlarında Astrobotic'in Peregrine iniş aracı da dahil olmak üzere son üç girişim büyük ölçüde başarısız oldu.