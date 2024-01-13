Android’de iMessage’ı çalıştıran Beeper Mini, Play Store’dan kaldırıldı!

iPhone’un iMessage uygulamasını Android'de çalıştıran Beeper, devamlı Apple’ın güvenlik duvarıyla karşılaşıyordu. Beeper, bu kapsamda artık Apple ile mücadeleyi bırakacağını açıkladı ve Beeper Mini uygulamasını Play Store’dan kaldırdı.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, Beeper, aralık ayında yaptığı açıklamada, "2024’te odağımızı uzun vadeli amacımız olan dünyanın en iyi sohbet uygulamasını geliştirmeye çeviriyoruz" demişti. Bu açıklamadan bir ay sonra, uygulamanın Play Store’dan kaldırılacağı belirtildi.

Ancak bunun iMessage ile tam olarak ilgili olmadığı ifade edildi. Beeper, Beeper Mini'yi piyasaya çıkardığı zaman, iMessage'ı tersine mühendislikle bulduğu bir boşluğu kullanarak Android'de sadece bir iMessage istemcisi olarak çalışıyordu.





BEEPER YENİ UYGULAMA GELİŞTİRECEK

Apple, güvenlik sorunlarını gerekçe göstererek ve iyi bir nedenle bu açığı kapattı. Geçici çözüm, Apple'ın iMessage kimlik doğrulama sunucularını Android telefon numaralarının iMessage almasına izin verecek şekilde kandırmayı içeriyordu. Beeper, iMessage'a erişimi etkili bir şekilde çalıyor ve bu süreçte Android kullanıcılarından ücret alıyordu.

Fakat Apple’ın Beeper Mini aracılığıyla iMessage deneyimine izin vermediği için Beeper da yeni bir sohbet uygulaması geliştireceğini açıklayarak Beeper Mini'yi Play Store'dan kaldıracağını açıkladı.

Beeper, uygulamaları birkaç hafta önce kaldırdı ama bunu ancak yeni duyurdu. Bu kapsamda, Beeper’ın yeni bir sohbet uygulamasıyla geri dönüş yapması bekleniyor.