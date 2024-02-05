Araştırmacılar bir domuzun beynini vücudunun dışında saatlerce canlı tuttu!

Bilim insanları, bir domuz beynini vücudundan ayrılmış halde 5 saat boyunca canlı tutmayı başardı. Scientific Reports'ta yayınlanan yeni araştırma, araştırmacıların bu beyin koruma başarısını nasıl gerçekleştirdiklerini detaylandırdı.

Araştırmacılar, domuz beynini saatlerce canlı tutabilmek için bir cihaz geliştirdi. Bu gelişme, bir gün hayvanların ve hatta belki de insanların beyinlerini incelemek için yeni yollara sahip olabileceği anlamına geliyor.

Beyin, hâlâ çok gizemli bir organ ve son birkaç on yılda hakkında çok daha fazla şey öğrenmiş olsak da, onu insan vücudunun dışında incelemek, en azından şimdiye kadar imkânsızdı. Bu nedenle, bu yeni beyin koruma yönteminin, beynimizin nasıl çalıştığı hakkında daha ayrıntılı bilgilerin kilidini açmanın anahtarı olabileceği düşünülüyor.





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Araştırmacılar, bu hedefe ulaşmak için ekstrakorporeal pulsatil dolaşım kontrolü veya EPCC olarak bilinen bir süreç kullandı. Bu, beynin çalışmaya devam etmek için ihtiyaç duyduğu besin, oksijen ve kanla beslenmesine yardımcı oldu. Bu özel çalışma, glikoz eksikliğinin beynin işlevini nasıl etkilediğini inceledi.

Bu gelişmenin beynin davranışını düzeltmek veya değiştirmek için yollar yaratabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, veriler muhtemelen çok daha uzun süre canlı tutabileceklerini gösteriyor. Bunun da bu yöntemlere dayanacak araştırma türleri için çok umut verici olduğu belirtiliyor.