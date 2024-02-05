Araştırmacılar çevresel DNA ile ilgili daha fazla ilgi sahibi olmak için örümcek ağlarını kullanacak!

Bilim insanları çevresel DNA'yı izlemek için örümcek ağları sayesinde yeni yollar buldu. Araştırmacılar, Science dergisinde örümcek ağlarının çevresel DNA hakkında daha fazla bilgi edinmek için nasıl kullanılabileceğine dair yeni bir araştırma yayınladı.

Örümcek ağları aracılığıyla çevresel DNA hakkında daha fazla bilgi edinmek, özellikle de nesli tükenmekte olan türlerin yaşadığı yerlerden bahsediyorsak, araştırmacıların yaşanması zor ortamlar hakkında daha fazla bilgi edinmesini çok daha kolay hale getirecek.





KEŞFEDİLMEMİŞ DAHA FAZLA ÖRÜMCEK TÜRÜNÜN KEŞFEDİLEBİLECEĞİ DE TAHMİN EDİLİYOR

Bilim insanları, çevresel DNA hakkında daha fazla bilgi edinmek için örümcek ağlarını kullanarak, bu alanlar hakkında daha az müdahaleci araçlarla daha fazla bilgi edinebilecek. Bu durum, bilim insanlarının uzun zamandır yaşamayı umduğu bir şey olduğu belirtiliyor. Çünkü çok fazla insan müdahalesi ve kesintisi olmadan daha kontrollü bir ortam yaratıyor.

Ancak farklı hayvanların çevreleri hakkında daha fazla bilgi edinmemizin tek yolunun örümcek ağları olmadığı belirtiliyor. Bilim insanları ayrıca bağırsakları, sülüklerden elde edilen kan yemeklerini ve hatta çiçeklerden, yapraklardan ve hatta sudan elde edilen eDNA'yı da kullanıyor. Bu örümcek ağları, dünya ve içinde yaşayan türler hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanılabilecek bir başka harika çıkış noktası sağlıyor.

Öte yandan, bu sayede keşfedilmemiş daha fazla örümcek türünün keşfedilebileceği de tahmin ediliyor.