Assassin’s Creed Codename Red’in çıkış tarihi duyuruldu! Milyonlarca oyuncu o tarihi iple çekmeye başladı

Ubisoft’un popüler oyun serisi Assassin’s Creed’in yeni oyunu Assassin’s Creed Codename Red, oyuncuların büyük merakını uyandırıyor. Serinin son oyunu olan Assassin’s Creed Mirage, oyun severlerden tam puan alarak büyük başarı elde etmişti. Şimdi ise yeni oyun Assassin’s Creed Codename Red’in ne zaman çıkacağı açıklandı.

Assassin’s Creed Codename Red’in çıkış tarihi duyuruldu! Milyonlarca oyuncu o tarihi iple çekmeye başladı
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Assassin’s Creed Codename Red’in Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Ubisoft’un sevilen oyun serisi Assassin’s Creed’in yeni oyunu Assassin’s Creed Codename Red, oyuncuların gözdesi olmaya aday. Serinin önceki oyunu Assassin’s Creed Mirage, oyun dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise yeni oyun Assassin’s Creed Codename Red’in ne zaman çıkacağı belli oldu.

oyun

Ubisoft’un yeni mali raporuna göre, Assassin’s Creed Codename Red 2025 yılında piyasaya sürülecek. Daha önceki sızıntılarda ise yeni oyunun Kasım 2024’te duyurulacağı söylenmişti. Bu yeni oyunun hikayesi feodal Japonya döneminde geçecek ve Ubisoft Quebec stüdyosu tarafından geliştirilecek. Jonathan Dumont liderliğindeki ekip, oyunculara büyüleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

ASSASSIN’S CREED CODENAME RED NE ANLATACAK?

Assassin’s Creed Codename Red, feodal Japonya döneminde geçecek ve oyuncuları samuraylar, ninja ve roninler gibi karakterlerle tanıştıracak. Oyunun ana karakteri ise bir suikastçı olan Kaito olacak. Kaito, Japonya’nın en büyük suikastçı loncasının lideri olan babasının ölümünden sonra loncayı yönetmeye başlar. Ancak, loncayı tehdit eden bir düşmanla karşı karşıya kalır. Kaito, loncasını ve ülkesini korumak için hem gizli hem de açık bir savaşa girişir.

UBISOFT’TAN BAŞKA PROJELER DE VAR

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Ubisoft’un geliştirdiği bir başka proje olan Project Obsidian da henüz resmi olarak duyurulmadı. Bu proje, Assassin’s Creed serisinin dışında bir oyun olacak ve farklı bir tarihi dönemi konu alacak. Oyunun hangi dönemde geçeceği ve ne zaman çıkacağı ise merak konusu.

Ayrıca, Assassin’s Creed Black Flag için bir Remake’in de yapılacağı biliniyor. Bu Remake’te aynı hikaye anlatılacak ancak gemi ve tırmanış mekanikleri güncellenecek. Oyunculara daha fazla kişiselleştirme imkanı sunulması bekleniyor.

Assassin’s Creed Codename Red ne zaman çıkacak? Assassin’s Creed Codename Red, Ubisoft’un yeni mali raporuna göre 2025 yılında piyasaya çıkacak.

Assassin’s Creed Codename Red’in hikayesi ne olacak? Assassin’s Creed Codename Red’in hikayesi feodal Japonya döneminde geçecek ve oyuncuları samuraylar, ninja ve roninler gibi karakterlerle tanıştıracak. Oyunun ana karakteri ise bir suikastçı olan Kaito olacak.

Assassin’s Creed Codename Red hangi stüdyo tarafından geliştiriliyor? Assassin’s Creed Codename Red, Ubisoft Quebec stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Jonathan Dumont liderliğindeki ekip, oyunculara büyüleyici bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

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