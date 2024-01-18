Bill Gates'ten şaşırtan yapay zeka açıklaması

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zeka teknolojileri ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde. Gates, verdiği bir röportajda, yapay zekanın eğitimden sağlığa kadar birçok alanda insan hayatını kolaylaştıracağını belirtti. Yapay zekanın getirdiği endişelere ise 20'nci yüzyılın başında yaşanan teknoloji gelişmelerine benzetme yaparak yaklaştı.

Bill Gates, yapay zekanın insanların hayatını olumlu yönde etkileyeceğine inandığını vurgulayarak, teknolojinin beyaz yakalı çalışanlara eğitim verme, sağlık tavsiyeleri sunma, kod yazmaya yardım etme ve teknik destek aramalarında yardımcı olma gibi bir dizi avantaj sağlayabileceğini ifade etti. Bu teknolojinin, geçmişteki endişelere benzer şekilde, eski işleri ortadan kaldırırken yeni iş fırsatlarının da doğmasına olanak tanıyacağını dile getirdi.





Gates, yapay zekanın eğitim ve tıp alanlarına entegre edilmesinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, ayrıca yapay zekanın fiziksel donanım ihtiyacının düşük olması nedeniyle geniş bir kesime ulaşabilirliğinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu açıklamalarıyla Gates, yapay zekanın gelecekteki rolünün sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda eğitim ve sağlık sektörlerinde de büyük bir etki yaratabileceğini vurgulamış oldu.

