DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025: Oyun Geliştiricileri İzmir'de Buluştu

Digiage Oyun Geliştirme Kampı 2025 Başladı

Oyun sektörüne ilgi duyanlar için önemli bir etkinlik olan DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025, İzmir'de 250 oyun geliştiricisinin katılımıyla başladı. Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu kamp, Bilişim Vadisi'nin İzmir kampüsünde, 18 Nisan'a kadar devam edecek.

Emre Yıldız'dan Oyun Ekosistemi Vurgusu

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız, açılış konuşmasında, DIGIAGE'in 2019 yılında 50 bilgisayarlı bir laboratuvar fikri olarak başladığını ve 2024 itibarıyla Türkiye'nin en aktif erken aşama oyun yatırım fonuna dönüştüğünü vurguladı. Yıldız, bugüne kadar düzenledikleri 6 kampta, 18 binden fazla başvuru aldıklarını, 2500'den fazla kişinin fiziken katıldığını ve 260 takım ve 25 oyun şirketinin kurulduğunu belirtti.

Mentörlük Destekleri ile Güçlendirilmiş Eğitim

Kamp süresince, oyun geliştirmek isteyen katılımcılara hukuken, mali açıdan destek sunan gönüllü ekipler ve mentörler yardımcı olacak. Yıldız, "Amacımız Türkiye'de bir oyun ekosistemi yaratabilmek. Bilişim Vadisi'nin İstanbul, Kocaeli ve İzmir kampüslerinde 50 oyun firmamız, 73 geliştirilen oyun ve 316 oyun personeli bulunuyor. Bu, 2024'teki ticari hacmi 2 milyar doların üzerinde olan ciddi bir ekosistemdir," dedi.

Genç Geliştiriciler Fırsatları Değerlendiriyor

Kampa katılan Başkent Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Zeynep Topuz, 3 yıldır bu etkinlikleri takip ettiğini ve üzerinde çalıştıkları 2 boyutlu oyunlarının prototip aşamasında olduğunu ifade etti. "Kamp sürecinde oyun geliştiricilerden playtest almak istiyoruz. Önceki kamplardan tanıdığımız ekiplerin yatırım aldığını görünce motive olduk," şeklinde konuştu.

Ayrıca, 42 Kocaeli Yazılım Okulu öğrencisi Zümrüt Genç, kısa süre önce "Silvanis" adlı oyunu geliştirmeye başladıklarını ve yaz aylarında demo hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kamp Programı ve Etkinlikler

Kamp boyunca oyun tasarımı, yazılım, hukuk, animasyon ve yayıncılık gibi konular uzman kişiler tarafından seminerler ve mentörlük oturumlarıyla işlenecek. Katılımcılar, sektördeki önde gelen isimlerden mentörlük alacak, ekip çalışmalarıyla projeler geliştirecek ve oyunlarını tanıtma fırsatı bulacaklar.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025, İzmir'de 250 oyun geliştiricisinin katılımıyla başladı. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu kamp, Bilişim Vadisi'nin İzmir kampüsünde, 18 Nisan'a kadar sürecek.

Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen DIGIAGE Oyun Geliştirme Kampı 2025, İzmir'de 250 oyun geliştiricisinin katılımıyla başladı. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu kamp, Bilişim Vadisi'nin İzmir kampüsünde, 18 Nisan'a kadar sürecek.