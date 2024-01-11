Doktora yapmak isteyen bir kadın OnlyFans hesabı açınca bir yılda 4 milyon dolardan fazla kazandı!

2021'in başlarında nörobilim alanında kariyer yapmayı planlayan Kanadalı Isla Moon, OnlyFans ile tanıştı. Gizliliğini korumak için takma isim kullanan Isla, "Bir denemek istedim. "Modellerin çoğunun Instagram'da gördüğünüz tipik modeller olduğunu gördüm ve ben o tür bir vücut tipine sahip değilim. Kendime başarılı olabileceğimi kanıtlamak istedim” dedi.

Kanadalı kadın, o sırada psikoloji ve nörobilim alanındaki lisans eğitiminin son yılındaydı. Üniversitesinde laboratuvar teknisyeni ve laboratuvar koordinatörü olarak çalışıyordu ve ayrıca, doktora programlarına başvuruyordu.

Daha sonra, içeriğini tanıtmak için hazırladığı bir TikTok videosu viral oldu. Bir gecede OnlyFans sayfasındaki abone sayısı hızla arttı ve iki gün içinde bir laboratuvar teknisyeni, olarak yıllık maaşına eşdeğer miktarda, yani yaklaşık 11 bin dolar para kazandı. Moon, aynı günlerde de arzu ettiği bir laboratuvarda doktora programı için teklif aldı. Fakat Moon, akademik kariyer planlarından vazgeçmeye ve OnlyFans'ı bir kariyere dönüştürmeye karar verdi.





GELİRİNİN YARISINA YAKININI MESAJLARDAN ELDE ETTİ

Moon, konuya ilişkin olarak, "Karar vermek çok zordu. Annemi aradığımı ve ona, ‘Bu arada OnlyFans'ı yapıyorum, ne düşünüyorsun?' dediğimi hatırlıyorum. Çok iyi karşıladı ve beni çok destekledi. İki gün içinde bir yıllık maaşımı aldım. En kötü ihtimalle, OnlyFans ile işler yolunda gitmezse gelecek yıl tekrar başvururum. Ama işler çok iyi gitti. Bir daha asla arkama bakmadım” dedi.

Moon, 2023 yılında platformdaki iki profilinden 4 milyon doların üstünde gelir elde etti. OnlyFans'ın kendisine doğada vakit geçirmek ve seyahat etmek gibi tutkularının peşinden gitme özgürlüğü verdiğini ve şu anda akademideyken çalıştığından çok daha fazla çalışmasına rağmen, serbest meslek sahibi olmanın avantajının yoğun bir programa sahip olmanın stresinden çok daha ağır bastığını söyledi.

Öte yandan, Moon’un OnlyFans abonelerinin çoğu, platformda ona özel olarak mesaj atıyor ve bu da özellikle kazançlı olabiliyor. Moon, geçen yıl ana hesabında, elde ettiği 4,7 milyon dolarlık gelirin yaklaşık 2 milyon dolarını doğrudan mesajlardan elde ettiğini belirtti.