Elon Musk, Tesla'da daha fazla kontrol sahibi olmak için yapay zekâ teknolojisini durduruyor!

X'te yayınlanan bir yazıda Musk, Tesla’nın yüzde 25'ini kontrol etmeden şirketin yapay zekâ ve robotik yeteneklerini genişletme konusunda rahatsız olduğunu söyledi.

Musk'ın 206 milyar dolarlık servetinin büyük bir kısmının kaynağı olan Tesla'da şirket dosyalarına göre yaklaşık yüzde 13'lük bir hissesi bulunuyor. Musk,"etkili olmak için yeterli güç” istediğini fakat bu gücün “devrilecek kadar” olmasını istemediğini açıkladı.

Tesla CEO’su, "Yüzde 25'e sahipsem, bu etkili olduğum anlamına gelir. Fakat iki kat daha fazla hissedar bana karşı oy kullanırsa geçersiz kılınabilirim. 15 veya daha düşük bir oranda, beni geçersiz kılacak lehte/aleyhte oy oranı, şüpheli çıkarlar tarafından ele geçirilmeyi çok kolaylaştırır. Durum böyle olmadığı sürece, ürünleri Tesla dışında üretmeyi tercih ederim” dedi.





"YAPAY ZEKÂ/ROBOTİK ŞİRKETİ"

Ayrıca, Musk’ın bunu başarmak için çift sınıflı bir oylama yapısına razı olacağını, ancak Delaware'de halka arz sonrası bunu başarmanın imkânsız olduğu belirtildi.

Geleneksel olarak Tesla'nın yapay zekâ yetenekleri konusunda yükselişe geçmiş ve şirketin "muhtemelen en gelişmiş gerçek dünya yapay zekâsı olduğunu düşünülen şeyi geliştirdiğini" iddia edilmişti.

Geçen yılın sonlarında Musk, şirketi "korkunç derecede aşırı değerli" olarak nitelendiren bir analiste yanıt olarak Tesla'dan bir "yapay zekâ/robotik şirketi" olarak tanımladı.

Öte yandan, Tesla’nın hisseleri açılıştan kısa bir süre önce piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,7 düştü ve 2024'ün başından bu yana neredeyse yüzde 12 değer kaybetti.