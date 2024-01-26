Epic Games’te bu hafta ve gelecek hafta hangi oyunlar ücretsiz?

Oyun yapım ve geliştirme şirketi Epic Games, 5 yıldır her hafta bir oyunun ücretsiz olarak indirilmesine imkân veriyor. Bu nedenle oyunseverler de Epic Games’in o hafta hangi oyunu ücretsiz olarak sunacağını merakla bekliyor. Peki, bu haftanın ücretsiz oyunu hangisi? İşte merak edilenler...





İŞTE BU HAFTANIN ÜCRETSİZ OYUNU

Oyunseverler, Infinifactory oyununu 25 Ocak itibarıyla Epic Games Store'dan ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyun 1 Şubat Perşembe akşamı saat 19.00’da kadar ücretsiz olacak.

Uzaylı derebeyleri için eşyaları bir araya getiren fabrikalar inşa edilen bir sandbox bulmaca oyunu olan Infinifactory’de çözülmesi gereken 50'den fazla bulmaca bulunuyor. Oyunseverler, fabrikalar inşa ederken kampanya boyunca ilerlerken heyecan verici bir hikâyeyi çözecek.





GELECEK HAFTA HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Epic Games, gelecek hafta ise Door: Paradox 1 Şubat günü saat 19:00'de ücretsiz olarak oyunserverlere sunacak.