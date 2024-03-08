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Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası

Epic Games Store, oyunculara ücretsiz oyun sunmaya devam ediyor. Bu hafta, platformun dağıttığı oyun, uzay macerası içeriyor.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:07
Epic Games'ten ücretsiz oyun kampanyası

Epic Games Store, her hafta bir oyunu ücretsiz yapma etkinliğine devam ediyor. Platform, son günlerde Aerial_Knight’s Never Yield isimli bir runner oyununu oyunculara hediye etti. Bu oyunun normal fiyatı 20,50 TL olarak belirlenmişti.

epic games

Epic Games Store, bu hafta 149 TL’lik Astro Duel 2 oyununu oyunculara ücretsiz sunuyor. Bu oyun, platform-fighting ve space-shooter türlerinin bir karışımı. Bu oyunu 14 Mart saat 19.00’a kadar kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizin olacak. Astro Duel 2, bir bilim kurgu savaş oyunu. Oyuncular, galaksiyi düşmanlardan korumak için savaşıyor. Oyunda, uzay gemilerinizi geliştirebilir ve silahlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Astro Duel 2 oyununu bedava almak için yapmanız gerekenler şunlar;

1. Adım: Epic Games Store’un sitesine veya uygulamasına giriş yapın. 

2. Adım: “Astro Duel 2” oyununun sayfasına gidin. 

3. Adım: Sağdaki al butonuna basın. 

4. Adım: Satın alma işleminin bitmesini bekleyin. 

5. Adım: Hepsi bu kadar! 

Keyifli oyunlar.

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