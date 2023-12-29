Google, ‘gizli sekme’de kullanıcıları takip ettiği için 5 milyar dolar tazminat ödeyecek!

Google, Chrome tarayıcısının gizli modu nedeniyle 2020 yılında açılan bir toplu davada tazminat ödemeyi kabul etti. Toplu dava, teknoloji devini kullanıcıların gizli sekmeyi kullanmalarına rağmen tarama verilerini gerçek zamanlı olarak izlemek, toplamak ve tanımlamakla suçluyordu.

Kaliforniya'nın Kuzey Bölgesi'nde açılan davada, Google'ın bu veri toplama işlemini kullanıcılarına açıklamayarak telefon dinleme yasalarını ihlal ettiği iddia edildi. Davacılar ayrıca Google'ı Chrome kullanıcılarının özel tarama faaliyetlerini almakla suçladı. Daha sonra Google Analytics veya Ad Manager kullanan sitelerin tarayıcılardan bilgi toplamasına izin veriyor. Buna internet sitesi içeriği, cihaz verileri ve IP adresi de dahil olduğu öğrenildi.





GOOGLE TAZMİNAT ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Reuters'e göre Google dava sonucunda tazminat ödemeyi kabul etti. Oakland, Kaliforniya'daki ABD Bölge Yargıcı, başlangıçta toplu davayı 5 Şubat 2024 tarihinde görmeyi planlıyordu. Ancak Google ve tüketicilerin avukatları bir ön anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından toplu dava dün rafa kaldırılmış oldu.

Dava sonucunda Google, en az 5 milyar dolar tazminat ödeyecek. Ancak uzlaşma şartları kamuoyuna açılmadı. Avukatlar, arabuluculuk yoluyla "bağlayıcı" bir taslağa ulaştıklarını ve mahkeme onayı almak için 24 Şubat 2024 tarihine kadar resmi bir anlaşma sunmayı planladıklarını söyledi.