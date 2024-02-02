Google Haritalar’da yapay zekâyla aramalarda yeni dönem!

Google, üretken yapay zekâyı Google Haritalar'a yeni bir şekilde entegre ettiğini duyurdu. Buna göre kullanıcılar, ilgilendikleri yerler için daha konuşkan bir şekilde arama yapabilecek.

Şirketin verdiği örnek, İstanbul’da bir ikinci el dükkânı aramak isteyen bir kullanıcı. "Vintage dükkanları" aramak yerine, artık " İstanbul’da vintage havası olan yerler" gibi bir talimatla daha konuşkan bir şekilde arama yapabileceksiniz. Ayrıca, "Öğle yemeğine ne dersiniz?" gibi takip eden sorularla sohbete devam edebilir ve bu vintage modasına uygun uyan restoranlarla eşleşebilirsiniz.

Örneğin İstanbul’u ziyaret ediyorsunuz ve benzersiz vintage ürünler için birkaç saatlik bir alışveriş planlamak istiyorsunuz. Bu kapsamda, Haritalar'a "İstanbul’da vintage havası olan yerler" şeklinde ne aradığınızı sormanız yeterli olacak. Yapay zekâ modelleri, Haritalar'ın yakındaki işletmeler ve yerler hakkındaki zengin bilgilerinin yanı sıra Haritalar topluluğunun fotoğrafları, derecelendirmeleri ve yorumlarını analiz ederek size güvenilir önerilerde bulunacak.

Şirket, ayrıca yağmur yağıyorsa, Haritalar’da bunu bildirip yakınınızda kapalı alanda yapabileceğiniz etkinlikleri kolayca bulabileceğini açıkladı.

Yapay zekâ destekli bu sonuçlar, anlık hissettiğinizde veya planlarınızı aniden değiştirmeniz gerektiğinde de kullanışlı olacak. Örneğin, dışarıdaysanız ve yağmur yağmaya başlarsa, Haritalar’a "yağmurlu bir gün için aktiviteler" diye talimat yönlendirerek kapalı alan aktiviteleri için çeşitli etkinlikler veya sinema salonları gibi öneriler alacaksınız.





TÜRKİYE’DE KULLANILACAK MI?

Aynı zamanda, ailece keyif alabileceği seçenekler arıyorsanız, "Peki ya çocuklar için seçenekler?" gibi bir soru sorduğunuzda bulunduğunuz yere bağlı olarak bowling salonları, çocuk müzeleri veya kapalı oyun alanları gibi yerleri ve orada bulunmuş kişilerin yorumlarına göre öne çıkan özellikleri göreceksiniz.

Google, bu özelliğin Google Haritalar'daki 300 milyon katılımcının 250 milyon yer ve yorumunu analiz eden geniş dil modelleri (LLM'ler) tarafından desteklendiğini belirtti. Şirket, geliştirilmiş aramanın bu hafta ABD’de belirli kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Bu özelliğin Türkiye’ye ne zaman geleceği ise henüz belli olmadı.

Duyuru, Google Bard'ın nihayet OpenAI'nin ChatGPT'sini ve Microsoft'un Bing'ini yakaladığı ve metin komutları aracılığıyla yapay zekâ tarafından oluşturulan görüntüler oluşturmanıza izin verdiği gün geldi.