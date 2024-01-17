Google Haritalar Waze'in tünel içi navigasyon özelliğini ekledi!

Google, nihayet diğer GPS uygulaması Waze'in tünellerde veya diğer uydu ölü bölgelerinde gezinebilmeniz için Bluetooth işaretçileri için destek özelliğini ekledi. Bu özellik, Android için Google Haritalar’da yaygın olarak kullanılmaya başlandı ve iOS’a da yakın zamanda gelmesi bekleniyor.

Bluetooth işaretçileri GPS sinyallerinin ulaşamadığı yeraltında size navigasyon ve trafik bilgisi vermek üzere tasarlandı. Waze Beacons olarak da bilinen bu işaretler, Google'a göre kullanıcıdan herhangi bir veri almadan kullanıcının telefonuna veya tabletine tek yönlü sinyal gönderen, pille çalışan, düşük enerjili mikro denetleyici donanımlar olarak biliniyor. Ayrıca bu işaretler, New York City, Paris, Sydney, Rio ve başka şehirlerde yeraltına yerleştirildi. Waze bu özelliği ilk olarak 2016 yılında kullanıma sundu.





NASIL ETKİLENLEŞTİRİLECEK?

Bu özelliği etkinleştirmek için Haritalar'da Ayarlar > Navigasyon Ayarları'na gidin ve ardından listenin alt kısmına yakın "Sürüş Seçenekleri "ni bulun. Bunların altında Bluetooth tünel işaretlerini göreceksiniz (en son sürüme sahip olmanız şartıyla) ve bunu etkinleştirebilirsiniz.

Bu özellik, ilk olarak geçen yılın ekim ayında bazı beta ve diğer kullanıcılar için ortaya çıkmaya başlamıştı. Şimdi ise tüm Android kullanıcılarına sunuluyor. Özellikle birden fazla şerit ve çıkışa sahip zorlu tünellerde navigasyonu önemli ölçüde kolaylaştırması bekleniyor. Bu özelliğin elektrikli araç şarj bilgileri, yapay zekâ özellikleri, Sürükleyici Görünüm ve daha fazlasını içeren yeni özelliklerin en sonuncusu olduğu biliniyor.