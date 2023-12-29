Hindistan, Binance dahil 9 kripto para borsasını engelleyecek!

Mali işlemleri inceleyen bir Hindistan devlet kurumu olan Mali İstihbarat Birimi, perşembe günü yaptığı açıklamada, Binance, Kraken, Kucoin ve Mexc dahil olmak üzere 9 küresel kripto borsasının yerel kara para aklamayı önleme yasasına uymadan ülkede yasa dışı olarak faaliyet gösterdiğini söyledi ve bu nedenle Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'ndan bu internet sitelerini engellemesini istedi.

Mali İstihbarat Birimi 9 firmaya da sebep gösterme bildirimleri yayınladığını söyledi. Devlet kurumu, küresel kripto borsalarının Hindistan'ın kara para aklamayı önleme kurallarına uymaları gerektiğini ve ülkede fiziksel varlıkları olmadığı için yönergelerden kaçamayacaklarını açıkladı.





MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ’NDEN AÇIKLAMA

Mali İstihbarat Birimi’nden yapılan açıklamada, "Hintli kullanıcıların önemli bir kısmına hitap etmesine rağmen bazı offshore kuruluşlar kayıt altına alınmıyor ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (AML) ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (CFT) çerçevesine girmiyor” ifadeleri kullanıldı.

Kripto para birimleri bu yıl mart ayında Hindistan'da kara para aklama / terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesi kapsamına alındı. Toplam 31 kripto firmasının Mali İstihbarat Birimi’ne kayıt yaptırdığı belirtildi.

Öte yandan, birçok Hintli tüccar, vergiden kaçmak için son çeyreklerde küresel kripto para platformlarına geçiş yaptı. Hindistan, geçen yıl sanal para birimlerini vergilendirmeye başladı ve kazançlar üzerinden yüzde 30 vergi ve her bir kripto işlemi üzerinden yüzde 1 kesinti uyguladı.