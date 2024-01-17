İlk Türk astronota en yakın arkadaşından şaşırtan istek

İlk Türk astronotun uzay yolculuğu öncesinde yakın arkadaşının isteği duyanları şaşırttı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRK ASTRONOTUN EN YAKININDAN İLGİNÇ İSTEK

Türkiye'de ilk kez yaşanacak tarihi yolculuk için saatler heyecanla sayılıyor. Bu gece 01:11 saatinde ilk Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatılacak. Fırlatmadan önce Gezeravcı'nın ailesi de ABD'ye gitti. Kendilerine sürpriz yaptığını söyleyen aile oğullarının böyle bir görevi Cumhuriyet'in 100. senesinde almasıyla gurur duyduklarını ve uzaya yanında götüreceği yörük kültürüne ait nesneleri kendilerinin de bilmediklerini söyledi. Gezeravcı'nın yeğeni amcasına kanka diyerek epey zor bir istekte bulundu. Baba Ali Gezeravcı oğluyla gurur duyduğunu ve mutlu olduklarını söyleyerek şu sözleri paylaştı; 'Öğrendiğimiz zaman mutluluktan gözyaşlarımız aktı. Mersin Silifke ilçesinde yaşıyoruz. Akrabalarımız, sevdiklerimiz duyduğu zaman bizzat aradı ve ziyaretimize geldiler. Bazı ilkokul öğrencileri astronot amcamızı görmeye geldik diyerek evimize geldi. Alper F16 pilotu olduğu için onunla hep gurur duydum ama astronot olacağı için çok mutluyum. Allah başarılarını daim etsin.' Annesi Sıdıka Gezeravcı ise oğlunun heyecanlı, akıllı ve çalışkan bir çocuk olduğunu, 5 yaşından beri pilot olmak istediğini söyledi.





Annesi oğlu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Anne ben büyüyünce pilot olup uçak süreceğim derdi. İlk başta inanamadım. Hayalimden geçmiyordu ama o bunu gerçeğe dönüştürdü. Biz onun astronot olacağını Türkiye ile beraber öğrendik. Bize de sürpriz oldu. Çok iyi sır tutuyor. Başarıyla gidip gelmesi için dua ediyorum.' Gezeravcı oğlunun uzaya yanında götüreceği yörük kültürü ile ilgili yanında ne götüreceğini bilmediklerini dile getirdi. Kardeşi Murat Gezeravcı ise İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu olduğunu ve pilot olmaya kardeşi sayesinde karar verdiğini söyledi. Kardeş Gezeravcı ağabeyi ile ilgili şu sözleri söyledi; 'Kariyer çizgimi o yönlendirdi. Uzay benim hedeflerim arasında yoktu ama ağabeyim bu perdeyi araladı. Biz olmasak bile inşallah gençlerimiz ileride bu görevi devralır.' Gelin Hilal Gezeravcı ve oğlu Karan ile amcası arasında çok büyük bir sevgi olduğunu söyledi ve şu sözlere yer verdi; 'Aile olarak kendisini çok seviyoruz ama özel hayatında da insan ilişkileri çok iyidir Oğlum amcasına kanka der. Fırsat bulduğu zaman bizi ziyaret etmeye gelir. Çok mutluyuz ve gururluyuz. Alper ağabeyimden daha heyecanlıyız, o kesin. O çok sakin, görevine müthiş odaklandı. Biz heyecanla bekliyoruz. Oğlum amcasından bir yıldız getirmesini istedi. Oğlum da uzaya gitmek istiyor, kankamla roket koltuğuna oturacağız.'