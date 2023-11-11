iPhone 12 mini piyasaya geri dönüyor: Yenilenmiş olarak karşımıza çıkacak

Apple'ın etkileyici modellerinden biri olan iPhone 12 mini, Eylül 2022'de iPhone 14 serisi piyasaya sürüldüğünde üretimden kaldırıldı. Ancak, şirket, bu modeli bir süre daha yenilenmiş olarak ABD web sitesinde satışa sunmaya devam etti. Temmuz 2022'de 128GB'lık versiyonuyla ilk kez piyasaya sürülen yenilenmiş iPhone 12 mini, şimdi 256GB depolama alanıyla ve daha uygun bir fiyatla tekrar stoklara eklenmiş durumda. İşte detaylar...





APPLE İPHONE 12 MİNİ 14 SERİSİNİ PİYASAYA SÜRDÜ

Yenilenmiş iPhone 12 mini'nin bu güncellenmiş versiyonu, orijinal üretiminin ardından bir yıldan fazla bir süre sonra karşımıza çıkıyor. Bu model, yalnızca ABD web sitesinde satışa sunulmuş olup diğer bölgelere özel bir lansmanı bulunmamaktadır. 256GB depolama alanı sunan bu model, kullanıcılara daha fazla seçenek ve eski modele nazaran geniş bir depolama kapasitesi sağlıyor. İşte diğer ayrıntılar...





Apple, iPhone 12 mini'nin bu yeniden satış hamlesiyle, hâlâ ilgi gördüğünü ve özellikle ABD pazarında talep bulduğunu gösteriyor. Şirketin, kullanıcıların bütçe dostu ve yüksek depolama kapasiteli bir seçeneğe erişim sağlamak adına bu adımı attığı görülüyor. Ancak, bu modelin yalnızca ABD'de satışa sunulması, diğer bölgelerdeki kullanıcıları biraz hayal kırıklığına uğratabilir.

Yenilenmiş iPhone 12 mini, teknoloji meraklıları ve bütçe odaklı tüketiciler için çekici bir seçenek olabilir. Apple'ın bu stratejisi, eski modellerini uygun fiyatlarla sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor gibi görünüyor. Bu hamle, Apple'ın pazardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik bir adım olarak değerlendirilebilir.

Apple, 2020 sonbaharında piyasaya sürdüğü iPhone 12 serisi ile birlikte ilk 5G destekli iPhone'ları tanıttı. Bu serinin dikkat çeken bir özelliği, aynı zamanda ilk kez tanıtılan 'mini' modeliydi. Ancak, küçük ekranlı telefonlara olan talep genellikle düşük olduğu için iPhone 12 mini ve onun halefi iPhone 13 mini, standart ve pro modellere kıyasla beklenen ilgiyi görmedi.

iPhone 13 mini, Eylül ayında iPhone 15 serisinin resmiyet kazanmasıyla birlikte üretimden kaldırıldı ve 'mini' serisi resmen sona erdi. Bu modellerin, yenilenmiş versiyonları dahil olmak üzere satış listelerinden çıkarılmasıyla birlikte, küçük ekranlı telefonların piyasadaki varlığı sınırlı hale geldi.

Ancak, beklenmedik bir şekilde, iPhone 12 mini'nin 256GB versiyonu, Apple'ın ABD web sitesinde yenilenmiş olarak tekrar görüldü. Şu an 529 dolarlık bir fiyatla listelenen bu model, önceki 128GB'lık yenilenmiş versiyonundan (579 dolar) 50 dolar daha uygun bir fiyatla satışa sunuldu. Bu durum, Apple'ın küçük ekranlı telefonlara olan talebi değerlendirdiği ve buna yönelik bir adım attığı şeklinde yorumlanabilir.

Yeniden satışa sunulan iPhone 12 mini'nin 256GB versiyonu, kullanıcılara daha fazla depolama seçeneği sunarak çeşitlilik sağlıyor. Ayrıca, daha uygun fiyat etiketiyle sunulan bu model, bütçe odaklı tüketicilere hitap ederek geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma amacını taşıyor. Apple'ın bu stratejisi, önceki modellerini revize ederek pazarda rekabet avantajı elde etme çabasının bir yansıması gibi görünüyor.