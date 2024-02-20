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iPhone 16'nın ilk büyük tasarım değişikliği doğrulandı!

Sürekli farklı yeniliklerle gündeme gelen iPhone 16, son olarak kamera tasarımı konusunda teknoloji gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Şimdi de iPhone 16'nın kamera tasarımının eski modellerden çok daha farklı bir görünüme kavuşacağı belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 14:09
iPhone 16'nın ilk büyük tasarım değişikliği doğrulandı!

iPhone 16'nın yeni kamera tasarımı şimdiden çeşitli bilgilerle ortaya çıktı. Yayılan dedikodular, Apple'ın arka kamera modülü için çeşitli tasarımlar düşündüğünü söylüyordu. Ancak hepsinde, Apple'ın iPhone X, iPhone 11 ve iPhone 12'de kullandığı aynı dikey düzenlemede arkaya bakan iki kamera bulunuyor.

Bir kaynak, dikey kamera tasarımı kurulumunu daha da destekleyen sözde bir kamera bileşeninin fotoğrafını yayınladı. Apple dikey kamera kurulumunu test etmek için bileşen üretiyorsa, yeni kamera tasarımının onaylanmış kadar iyi olduğu düşünülüyor.

Apple, iPhone 12'den sonra Pro olmayan modeller için diyagonal kamera kurulumuna geçti. Bu durum; iPhone 13, iPhone 14 ve iPhone 15'e görsel bir kimlik kazandırması ve Apple'ın iç alanı optimize etmesi konularında yardımcı oldu.

iPhone 12 Pro Max, Apple'ın iPhone için ilk sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğini tanıttı. Ardından Apple, iPhone 12'yi takip eden tüm iPhone'ların ana kameralarına sensör kaydırmalı OIS özelliğini getirdi.

iFixit'in sökümleri, Apple'ın iPhone'larının iç tasarımını rutin olarak sergiliyor. iPhone 14 ve iPhone 15 arka kamera modülleri arasındaki benzerlikleri bariz bir şekilde belli oluyor. Daha büyük olan sensör ana kamera (geniş açılı) ve sensör kaydırmalı OIS.

iphone

İPHONE 16 KAMERA BİLEŞENİNİN GÖRSELLERİ PAYLAŞILDI

iPhone 16 ve 16 Plus modellerinin diyagonal kurulumunun sürdürülebileceği iddia ediliyor. Ancak Apple tüm iPhone'larının Vision Pro'da oynatılabilecek uzamsal videolar çekmesini arzuluyor. Bunun için dikey bir kamera kurulumu gerekiyor. Bu yüzden yalnızca iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max uzamsal videolar çekebiliyor.

iPhone 15 Pro'lar, ultra geniş ve geniş lenslerin üst üste oturduğu üç lensli kameralara sahiptir. Sensör kaydırmalı OIS özelliğine sahip olan geniş lens altta yer alıyor.

Apple konusunda doğru dedikodular vermesiyle bilinen Majin Bu, iPhone 16 kamera bileşenini X hesabında paylaştı. Bu kapsamda, görsellere bakıldığında alt kısım ultra geniş kamera olabileceği öngörülüyor. Üstteki daha büyük kameranın ise, sensör kaydırmalı OIS özelliğine sahip olan ana kamera olacağı iddia ediliyor.

Görselleri yorumlayan MacRumors, sızıntıdaki kamera kısmının gerçekliğini doğrulayabildiğini şu şekilde açıkladı:

“Sektör kaynaklarımız aracılığıyla, Bu'nun gönderisinde yer alan ürünün, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek olan temel model iPhone 16'da kullanılmak üzere tasarlanan I-34 kamera projesinin ana kamera şasisi olduğunu doğrulayabiliyoruz.”

MacRumors, temel modeller için eylem ve yakalama düğmeleri ve dikey kamera kurulumu da dahil olmak üzere yaklaşan iPhone 16 tasarım değişiklikleri hakkında çeşitli bilgiler sağladı.

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