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iPhone hakkında duyacağınız bomba gerçek! En hızlısı son model değil, o çıktı!

Apple, Eylül ayının ortalarında gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 15 dahil en yeni ürünlerini tanıtarak ürün yelpazesini genişletti. Bu hamle, global pazardaki rekabeti değiştirerek, AnTuTu gibi platformlar tarafından her ay yayınlanan raporlarda önemli değişikliklere yol açtı. Şimdi, global pazardaki en hızlı Apple cihazlarını merak ediyor musunuz? İşte, Ocak ayının en hızlı Apple cihazlarının sıralaması...

Yayın Tarihi: 18.02.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 07:42
iPhone hakkında duyacağınız bomba gerçek! En hızlısı son model değil, o çıktı!

Ocak Ayının En Hızlı Apple Cihazları Belli Oldu: İşte Sıralama

Ocak ayının en hızlı Apple cihazları listesine baktığımızda, kullanıcıların en çok merak ettiği konunun geçen sene tanıtılan iPhone 15 modellerinin performansı olduğunu görüyoruz. Özellikle standart ve Pro modellerin farklı işlemciler kullanması, kullanıcıların zihninde birçok soru işareti oluşturdu. Ocak ayının en hızlı Apple cihazı 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. Bu tablet, 2 milyon 160 bin 036 puanla zirvede yer alırken, onu 1 milyon 961 bin 22 puanla 11 inç iPad Pro 4 izledi. Üçüncü sırada ise uzun süre zirvede kalan 12.9 inç iPad Pro 5 bulunuyor.

iPhone 15 Pro modelleri ise en güçlü mobil işlemcilerden biri olan Apple A17 Pro işlemcisini kullanıyor. Ancak, AnTuTu verilerine göre, iPhone 15 Pro altıncı, iPhone 15 Pro Max ise yedinci sırada yer alıyor.

İşte AnTuTu'ya göre Ocak ayının en hızlı Apple cihazları:

12.9 inç iPad Pro 6: 2 milyon 160 bin 036 puan

11 inç iPad Pro 4: 1 milyon 961 bin 22 puan

12.9 inç iPad Pro 5: 1 milyon 821 bin 485 puan

11 inç iPad Pro 3: 1 milyon 770 bin 761 puan

iPad Air 5: 1 milyon 690 bin 839 puan

iPhone 15 Pro: 1 milyon 516 bin 275 puan

iPhone 15 Pro Max: 1 milyon 500 bin 939 puan

iPhone 14 Pro: 1 milyon 432 bin 920 puan

iPhone 14 Pro Max: 1 milyon 428 bin 70 puan

iPhone 15 Plus: 1 milyon 372 bin 745 puan

Peki sizin düşünceleriniz neler? Sizce hangi Apple cihazı listenin başında olmalıydı? 

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