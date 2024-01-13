iPhone’un yan yüklemesi mart ayında başlayabilir!

Bir süredir, büyük bir yargı yetkisinin Apple'ı iPhone kullanıcılarının istedikleri kaynaktan uygulama yüklemelerine izin vermeye zorlayacak olması nedeniyle iPhone yan yüklemesi konuşuluyor. Bu değişiklik, üçüncü taraf uygulama mağazalarını, üçüncü taraf ödeme sistemlerini ve doğrudan uygulama indirmeyi iPhone'a getirecek.

Bu yetki alanı Avrupa Birliği'dir (AB). AB, App Store'u Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında bölgedeki bekçi hizmetlerinden biri olarak belirlemiştir. AB ayrıca Apple'ı iPhone 15 ve gelecek modellerinde Lightning'i USB-C lehine bırakmaya zorladı.

Avrupa Birliği (AB) Dijital Piyasalar Yasası’na (DMA) göre Apple'ın mart ayı başına kadar AB'de iPhone yan yüklemeyi desteklemesi gerekiyor. Apple'ın AB'nin kararına itiraz etmesi, bazılarının yan yüklemenin ertelenebileceğini düşünmesine yol açtı. Ancak AB’nin antitröst şefi Margrethe Vestager, bu hafta ABD'yi ziyaret etti ve burada Apple'ın CEO'su Tim Cook başta olmak üzere büyük teknoloji şirketlerinden çeşitli liderlerle görüşmeler yaptı.





7 MART’TA KADAR DÜZENLEMEYE UYMALARI GEREKİYOR

Vestager, yan yüklemenin bu yıl iPhone'da gerçekleşeceğini açıkladı. Antitröst şefi bir röportajında, DMA atamalarını protesto eden yasal davalarına rağmen, şirketlerin son tarih geldiğinde DMA düzenlemelerine uymaya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Vestager, Cook ile yaptığı ve iPhone yan yüklemenin ön plana çıktığı görüşmeyi X üzerinden paylaştı. Vestager'in Apple CEO'su ile yaptığı görüşmenin iki ana noktasından biri Apple'ın App Store dışında uygulama dağıtımına izin verme yükümlülüğü. Bu da iOS'ta iPhone yan yükleme desteği anlamına geliyor.

Fakat Apple, iOS 17'de Avrupa’da kullanımda olan iPhone'larında yan yüklemeyi mümkün kılacak değişiklikleri uygulamak zorunda kalmadan önce zaman kazanmak istediğini belirtiliyor. Ancak Vestager, bekçi olarak belirlenen veya bekçi hizmetleri işleten şirketlerin, yasal itirazları ne olursa olsun 7 Mart'a kadar DMA düzenlemelerine uymaları gerektiğini açıkça belirtti.