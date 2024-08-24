Isparta'da Drone Şampiyonası Coşkusu

Isparta'da Drone Şampiyonası Başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) çerçevesinde düzenlenen ilk Drone Şampiyonası, Isparta'da heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yarışma Detayları

Atatürk Stadı'nda yapılan organizasyona 32 dron pilotu katılıyor. Isparta Valisi Aydın Baruş, etkinliği izleyenler arasında yer aldı.

Vali Baruş’tan Açıklamalar

Baruş, şampiyonanın iki gün süreceğini belirtti ve şunları vurguladı: "TEKNOFEST, bu yıl Akdeniz odaklı düzenleniyor. Isparta'nın merkezinde yapılan bu etkinlik, ailelerin ve çocukların bilim ve teknolojiye olan ilgisini artıracak."

Pilotların Deneyimleri

Yarışmayı izleyen Baruş, "Dron pilotlarının gözünden görüntü almak heyecan verici. Gençlerimizin bu alana olan ilgisi, Türkiye'nin geleceği için çok önemli" diye ekledi.

Yarışmacılardan Yorumlar

Yarışmaya Katılan İbrahim Alper Aydın ise Konya’dan geldiğini ifade ederek, "Son 4 yıldır bu yarışmalara katılıyorum. Kendi parkurumuzu kurup, dronlarımızı test ediyoruz" dedi.

Baruş, yarışma sonunda dereceye girenlere ödüllerinin verileceğini belirterek, ilerleyen yıllarda bu tür etkinlikleri Isparta’da daha fazla görmek istediklerini sözlerine ekledi.