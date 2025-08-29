Kacır: İMECE (GÖKTÜRK 2B) Her Noktadan Görüntü Alıyor, TÜRKSAT 6A ile 11 Ülke Arasındayız

Kacır: İMECE (GÖKTÜRK 2B) ve TÜRKSAT 6A ile Türkiye'nin Uzaydaki Gücü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum'da düzenlenen 27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uydu ve uzay teknolojilerindeki ilerlemesini anlattı. Etkinlik Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin kapsamı ve katılım

Kacır, bilim insanları, astronotlar, astronomlar ve 7'den 70'e gökyüzü meraklılarıyla bu anlamlı etkinliğin 27. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Katılımla ilgili olarak, 81 ilden 33 bini aşkın başvuru aldıklarını; yapılan değerlendirme ve kura sonucunda ise 79 ilden 1000 misafir'in Erzurum Konaklı'da buluştuğunu belirtti.

Kacır, etkinlik programında Perseid meteor yağmuru sonrası Satürn, Jüpiter ve Andromeda gözlemleri; gündüz güneş teleskoplarıyla leke ve patlamaların izlenmesi; gece sahada konuşlandırılan 35 teleskop ile seçkin gök hedeflerinin gözlemlerinin yer aldığını aktardı. Ayrıca panel, söyleşi ve TÜBİTAK ile bilim merkezlerinin atölye çalışmalarına yer verileceğini söyledi.

Uydu, gözlemevi ve Ay hedefleri

Kacır, Türkiye'nin uydu alanındaki kazanımlarını şu sözlerle özetledi: "Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz metre altı çözünürlüklü gözlem uydumuz İMECE, yeni adıyla GÖKTÜRK 2B dünyanın her noktasından hiçbir kısıt olmadan görüntü alma imkanı sunuyor. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TÜRKSAT 6A ile dünya üzerinde kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri olduk."

Bakan, TÜRKSAT 7A, İMECE 2 ve İMECE-3 gibi projeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü, Milli Uzay Programı kapsamında ise milli itki sistemine sahip bir uzay aracıyla Ay'a erişim hedeflerinin bulunduğunu vurguladı. Ayrıca Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi ve uluslararası iş birliğiyle inşa edilecek uzay limanı projelerinin stratejik önemde olduğunu belirtti.

Doğu Anadolu Gözlemevi ve yerli altyapı

Kacır, uzay bilimi altyapısının güçlendirilmesine değinerek, Doğu Anadolu Gözlemevi bünyesinde 4 metrelik ayna çapı ile bölgenin en büyük teleskobunun kurulduğunu, odak düzlemi aygıtlarının montaj ve test çalışmalarının hızla devam ettiğini aktardı. Proje kapsamında ayrıca Erzurum'da Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı'nın faaliyete geçirileceğini ve bölgenin yüksek teknoloji üssü olma hedefinin izlendiğini söyledi.

İnsan kaynağı, eğitim ve gençlik vurgusu

Kacır, başarıların temelinde nitelikli insan kaynağı olduğunu belirterek, yeni bilim merkezleri ve araştırma enstitüleriyle gençlerin uzay bilimleriyle buluşmasının sağlanacağını ifade etti. TEKNOFEST, Milli Teknoloji Atölyeleri ve eğitim programlarıyla gençlere yeni ufuklar açılacağına dikkat çekti. Ayrıca önümüzdeki yıl Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye için tarihi bir fırsat olacağını söyledi.

Konuşmasını gençlere yönelik çağrıyla sürdüren Kacır, millî hedeflere ulaşmada gençlerin bilimsel çalışmalarının önemine vurgu yaparak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın her zaman gençlerin yanında olduğunu belirtti.

Etkinlik sonrası gözlem ve incelemeler

Kacır, konuşmasının ardından beraberinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve çok sayıda öğrenci ile etkinlik alanını gezdi. Daha sonra yıldızları izleyen Kacır, yetkililerden bilgi aldı.