Karabük Üniversitesi'nden Zırh Çelikleri İçin Yenilikçi Proje

Karabük Üniversitesi'nden Yenilikçi Zırh Çelikleri Projesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türk savunma sanayisine önemli bir katkı sağlamak amacıyla zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansını ve balistik dayanımını artıracak bir proje geliştirdi.

Üniversite tarafından yapılan duyuruda, "Zırh Çeliklerinin Gaz Metal Ark Kaynak (GMAK) Yöntemi ile Birleştirilmesinde Yerinde Alaşımlama Uygulanarak Bağlantı Performanslarının ve Balistik Özelliklerinin İyileştirilmesi" adlı projenin TÜBİTAK 1001 kapsamında desteklendiği belirtildi.

Proje, KBÜ Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kahraman tarafından yürütülüyor. 1 milyon 600 bin lira bütçeli proje ile zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansı ve balistik dayanımı artırılmayı hedefleniyor.

Bu projeyle, Türk savunma sanayisinde kritik bir rol üstlenmesi beklenen tamamen yerli ve milli kaynak tellerinin geliştirilmesi sağlanacak. GMAK yöntemiyle zırh çeliklerindeki mekanik zayıflıklar ve performans kayıplarını minimize etmek amaçlanıyor.

Özellikle maliyetlerin %50 oranında azaltılması, kaynak performansında %30 ve balistik dayanımda %25 oranında artış hedefleniyor. Proje, yüksek mukavemetli çeliklerin kaynaklanabilirlik sorunlarına da çözüm bir öneri sunarak, 1000 megapaskalın üzerindeki çeliklerde meydana gelen mukavemet kayıplarını önemli ölçüde azaltmayı vadediyor.

Kahraman, projenin Türkiye'nin savunma sanayisine ve KBÜ'ye büyük değer katacağını vurguladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türk savunma sanayisine katkı sağlamak amacıyla zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansı ve balistik dayanımını artıracak proje geliştirdi. Proje yürütücüsü KBÜ Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kahraman, çalışma yaptı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türk savunma sanayisine katkı sağlamak amacıyla zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansı ve balistik dayanımını artıracak proje geliştirdi. Proje yürütücüsü KBÜ Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kahraman, çalışma yaptı.