Kazakistan'da Endüstriyel Yapay Zeka Forumu Yapıldı

Kazakistan'ın Almatı şehrinde gerçekleştirilen "Dijital Almatı" Uluslararası Forumu, "Endüstriyel Yapay Zeka: Yeni bir çağ için teknolojiler" başlığıyla düzenlendi. Bu yıl forum, uluslararası önemli katılımcıları bir araya getirdi.

Kazakistan Başbakanlığının yaptığı açıklamaya göre, forumun açılışına Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan katıldı.

Açılış konuşmasında Bektenov, yapay zeka teknolojisinin ekonominin kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekti. Dünyadaki teknoloji devlerinin bir araya gelerek kolektif projeleri hayata geçirdiğini belirten Bektenov, "Yapay zekanın küresel modeli, rekabetçilikten işbirliğine doğru hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Bektenov, Kazakistan'da "Alem.AI" Uluslararası Yapay Zeka Merkezi'nin kurulmasına yönelik çalışmaların başladığını ve bu yıl Astana'da açılışını planladıklarını belirterek, Avrasya Ekonomik Birliği'ndeki ortaklarını bu merkez üzerinden yapay zeka alanında ortak projeler geliştirmeye davet etti.

Ayrıca Bektenov, yapay zeka sektöründe eleman yetiştirmenin Kazakistan için stratejik bir öncelik olduğunu vurguladı. "Gelecek 5 yılda tüm devlet memurlarını kapsayan 1 milyon kişiye eğitim vermeyi planlıyoruz." ifadeleriyle geleceğe yönelik eğitim hedeflerini dile getirdi.

Bektenov, yapay zekanın gelişmesiyle toplumların karşılaşabileceği zorluklara da dikkat çekti. Konuk başbakanlarla birlikte forum alanında yerli ve yabancı uzmanların yapay zeka alanında geliştirdikleri teknolojik ürünlerin sergilendiği alanı gezdi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde her yıl gerçekleştirilen "Dijital Almatı" Uluslararası Forumu, bu sene "Endüstriyel Yapay Zeka: Yeni bir çağ için teknolojiler" başlığıyla düzenlendi. Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, forumun açılış konuşmasını yaptı.

Kazakistan'ın Almatı şehrinde her yıl gerçekleştirilen "Dijital Almatı" Uluslararası Forumu, bu sene "Endüstriyel Yapay Zeka: Yeni bir çağ için teknolojiler" başlığıyla düzenlendi. Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, forumun açılış konuşmasını yaptı.