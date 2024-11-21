Mersin'de Yapay Zeka ile Hazırlanan Çizgi Film Çocuklarla Buluşuyor

Mersin'de, yapay zeka teknolojileri ile hazırlanan çizgi film serisi "Bilge ve Kürşat: Kadim Orman ve Türk Kahramanları", çocuklarla buluşmak için geri sayımda. Bu inovatif proje, kentte faaliyet gösteren bir film şirketi tarafından geliştirilmektedir.

Yapay Zeka Destekli Proje

Serinin tüm senaryosu, oyuncu kadrosu ve sahneleri yapay zeka programları kullanılarak oluşturuldu. Çizgi filmde, Türk tarihine damga vurmuş önemli şahsiyetler konu alınıyor.

Ünlü İsimler Projede Yer Alıyor

Filmde; Mustafa Kemal Atatürk, Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi Türk tarihinin köklü isimleri ile birçok bilim insanı ve sanatçı da yer alıyor. Ses modelleme, efekt ve video üretim süreçleri de yine yapay zeka yardımıyla gerçekleştirildi.

Fragmanı Yayınlandı

İlk fragmanı izleyici ile buluşan ve toplamda 10 bölümden oluşan "Bilge ve Kürşat: Kadim Orman ve Türk Kahramanları" adlı bu sıra, hazırlıkların tamamlanmasının ardından çeşitli dijital platformlarda yayınlanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.