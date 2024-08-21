Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Microsoft'tan Yeni Xbox Modeli: Beyaz Series X Dijital Versiyonu Satışta! İşte Fiyatı

Yeni beyaz Xbox Series X dijital versiyonu ön siparişe açıldı. Yenilikçi tasarımı ve güçlü performansıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 21:19
Microsoft'tan Yeni Xbox Modeli: Beyaz Series X Dijital Versiyonu Satışta! İşte Fiyatı

Microsoft'un Yeni Xbox Modeli Beyaz Xbox Series X Dijital Versiyonu Nihayet Piyasada!

Oyun tutkunları için büyük bir haber: Beyaz Xbox Series X dijital versiyonu, ön siparişe sunuldu! Bu yeni model, tamamen dijital yapısıyla oyunculara yenilikçi bir deneyim sağlamayı amaçlıyor.

Microsoft'tan Yeni Xbox Modeli: Beyaz Series X Dijital Versiyonu Satışta! İşte Fiyatı

Öne Çıkan Özellikleri ve Fiyatı

Beyaz Microsoft Xbox Series X, 1TB SSD depolama alanıyla geliyor ve gücünü AMD Zen 2 CPU ve RDNA 2 GPU kombinasyonundan alıyor. Konsolun sunduğu 12 teraflops grafik işlem gücü, 4K ve hatta 8K çözünürlük desteğiyle oyunculara görsel bir şölen sunuyor.

Depolama alanını artırmak isteyen kullanıcılar için genişletme kartları ve USB 3.1 ile dış disk desteği mevcut. Sade ve minimalist tasarımı, disk sürücüsünün çıkarılmasıyla beraber şıklığıyla dikkat çekiyor.

Yeni Xbox Modelleri ve Farklı Seçenekler

Microsoft, bu lansmanla birlikte beyaz Series S, beyaz dijital Series X ve siyah özel sürüm Xbox Series X gibi üç yeni model tanıttı. Farklı ihtiyaçlara yönelik bu modeller, oyunculara çeşitli seçenekler sunuyor. Beyaz Series S modeli, uygun fiyatlı bir alternatif olarak dikkat çekerken, siyah Galaxy Black sürümü, 2TB depolama kapasitesine sahip.

Ön siparişler 21 Ağustos itibarıyla başlamış olup, yeni konsolların 15 Ekim'de ABD’de, diğer pazarlarda ise 29 Ekim’de satışa sunulması planlanıyor.

XBOX Series X Fiyatlandırması

Microsoft'un açıklamasına göre, beyaz dijital Xbox Series X'in fiyatı 449,99 dolar, özel siyah sürümün fiyatı ise 599,99 dolar. Ek olarak, 1TB depolama alanına sahip Series S modeli ise 349,99 dolardan satışa sunulacak.

Tamamen Dijital Oyun Deneyimi

Beyaz Xbox Series X, fiziksel disk sürücüsünün olmamasıyla dijital oyun deneyimini ön plana çıkarıyor. Kullanıcılar, oyunlarını sadece dijital ortamda satın alıp indirebiliyor. Ancak, fiziksel koleksiyonları olanlar için bu durum bir dezavantaj oluşturabilir. Yine de, Xbox Game Pass gibi hizmetlerle, oyuncular sınırsız oyun deneyiminin tadını çıkarabiliyor.

Sonuç olarak, Microsoft'un yeni Xbox modelleri, farklı oyuncu ihtiyaçlarına hitap ediyor. Beyaz Xbox Series X, dijital oyun deneyimini benimseyenlerin tercihi olmaya aday. Siz bu yeni model hakkında neler düşünüyorsunuz? Tamamen dijital olmasının avantajları ve dezavantajları konusunda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak
2
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor
5
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
6
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok
7
Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!