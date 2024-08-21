Microsoft'tan Yeni Xbox Modeli: Beyaz Series X Dijital Versiyonu Satışta! İşte Fiyatı

Microsoft'un Yeni Xbox Modeli Beyaz Xbox Series X Dijital Versiyonu Nihayet Piyasada!

Oyun tutkunları için büyük bir haber: Beyaz Xbox Series X dijital versiyonu, ön siparişe sunuldu! Bu yeni model, tamamen dijital yapısıyla oyunculara yenilikçi bir deneyim sağlamayı amaçlıyor.

Öne Çıkan Özellikleri ve Fiyatı

Beyaz Microsoft Xbox Series X, 1TB SSD depolama alanıyla geliyor ve gücünü AMD Zen 2 CPU ve RDNA 2 GPU kombinasyonundan alıyor. Konsolun sunduğu 12 teraflops grafik işlem gücü, 4K ve hatta 8K çözünürlük desteğiyle oyunculara görsel bir şölen sunuyor.

Depolama alanını artırmak isteyen kullanıcılar için genişletme kartları ve USB 3.1 ile dış disk desteği mevcut. Sade ve minimalist tasarımı, disk sürücüsünün çıkarılmasıyla beraber şıklığıyla dikkat çekiyor.

Yeni Xbox Modelleri ve Farklı Seçenekler

Microsoft, bu lansmanla birlikte beyaz Series S, beyaz dijital Series X ve siyah özel sürüm Xbox Series X gibi üç yeni model tanıttı. Farklı ihtiyaçlara yönelik bu modeller, oyunculara çeşitli seçenekler sunuyor. Beyaz Series S modeli, uygun fiyatlı bir alternatif olarak dikkat çekerken, siyah Galaxy Black sürümü, 2TB depolama kapasitesine sahip.

Ön siparişler 21 Ağustos itibarıyla başlamış olup, yeni konsolların 15 Ekim'de ABD’de, diğer pazarlarda ise 29 Ekim’de satışa sunulması planlanıyor.

XBOX Series X Fiyatlandırması

Microsoft'un açıklamasına göre, beyaz dijital Xbox Series X'in fiyatı 449,99 dolar, özel siyah sürümün fiyatı ise 599,99 dolar. Ek olarak, 1TB depolama alanına sahip Series S modeli ise 349,99 dolardan satışa sunulacak.

Tamamen Dijital Oyun Deneyimi

Beyaz Xbox Series X, fiziksel disk sürücüsünün olmamasıyla dijital oyun deneyimini ön plana çıkarıyor. Kullanıcılar, oyunlarını sadece dijital ortamda satın alıp indirebiliyor. Ancak, fiziksel koleksiyonları olanlar için bu durum bir dezavantaj oluşturabilir. Yine de, Xbox Game Pass gibi hizmetlerle, oyuncular sınırsız oyun deneyiminin tadını çıkarabiliyor.

Sonuç olarak, Microsoft'un yeni Xbox modelleri, farklı oyuncu ihtiyaçlarına hitap ediyor. Beyaz Xbox Series X, dijital oyun deneyimini benimseyenlerin tercihi olmaya aday. Siz bu yeni model hakkında neler düşünüyorsunuz? Tamamen dijital olmasının avantajları ve dezavantajları konusunda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.