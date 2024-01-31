Microsoft ve OpenAI insansı robot şirketi Figure AI’a 500 milyon dolar yatırım yapacak!

Bloomberg'in haberine göre Microsoft ve OpenAI'nin bir insansı robot girişimine 500 milyon dolara kadar yatırım yapma seçeneklerini araştırdığı belirtiliyor.

Teknoloji devleri, internet sitesine göre dünyanın dört bir yanına "otonom insansı işçiler yerleştirmek" isteyen Figure AI ile görüşüyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi Bloomberg'e yaptığı açıklamada, fonun Figure AI'a 1,9 milyar dolar değer biçebileceğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre OpenAI daha önce de 1X Technologies adlı bir başka insansı robot girişimine yatırım yapmıştı. Bugüne kadar 100 milyon dolar topladı ve ChatGPT üreticisi 23,5 milyon dolarlık Seri A fonuna liderlik etti.

Bir Axios raporuna göre Figure AI, CEO Brett Adcock tarafından 2022 yılında kuruldu. Adcock, Tesla ve robot köpeklerin arkasındaki şirket olan Boston Dynamics'in üst düzey robotik uzmanlarından oluşan bir ekip kurdu.





FIGURE AI, BMW İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI

Nvidia'nın kıdemli yapay zekâ bilimcisi Jim Fan'a göre robotik, büyük dil modellerinin (LLM) yanı sıra 2024'teki en büyük gelişme olmaya hazırlanıyor. Ayrıca, 2050 yılına kadar 3 trilyon dolar değerinde olması beklenen bir pazarda en gelişmiş versiyonu inşa etme yarışı kızışıyor gibi görünüyor.

Adcock bir X gönderisinde, Figure AI'ın bu ayın başlarında BMW ile bir ortaklık imzaladığını söyledi. Bir basın açıklamasına göre, Alman otomobil üreticisi, insansı robotlarını Güney Carolina'daki bir fabrikada deneyecek ve otomotiv üretimine yardımcı olmak için nasıl kullanılabileceklerini görecek.

Bu arada, Elon Musk geçtiğimiz günlerde bir kazanç çağrısında yatırımcılara, Tesla bot olarak da adlandırılan kendi insansı robotu Optimus'un bazı birimlerini önümüzdeki yıl göndermeye başlama şansının yüksek olduğunu söyledi.