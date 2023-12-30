Netflix'in rakiplerinin bu yıl 5 milyar doların üzerinde zarar etmesi bekleniyor!

Warner Bros ve Disney+ gibi en büyük eğlence şirketlerinden bazılarının 2023 yılı için yayın hizmetlerinden 5 milyar dolardan fazla zarar edeceği öğrenildi.

Financial Times’e göre; Disney, Comcast ve Paramount'un yayın bölümlerinin hepsi bu yılı zararla kapatırken Warner Bros Discovery küçük bir kâr elde etti. Bununla birlikte, yatırımcılar şimdiden küçülme ve işin bazı kısımlarının elden çıkarılması konusunda planlar yapıyor.

Bu kapsamda, Paramount+ muhtemelen başı en çok dertte olan şirket oldu. CBS All Access olarak başlayan yayın hizmeti, 2019'da Viacom ile yeniden birleşti ve Ocak 2020'de yalnızca Xfinity Flex (Comcast) tarafından taşınmaya başlandı. Eylül 2020'de Viacom, platformu bağımsız bir yayın hizmeti haline getirme ve isteğe bağlı CBS şovlarından daha fazla orijinal dizi ve "premium" içeriğe kadar programlamayı genişletme planlarıyla Paramount+ olarak yeniden markalaştırdı.

Son birkaç hafta içinde, büyük hissedar Shari Redstone, Paramount+’ı Skydance'a satmak için görüşmelere başladı. Görüşmeler henüz erken aşamada olduğu için anlaşmayla ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor. Paramount+ CEO'su Bob Bakish'in de Warner CEO'su David Zaslav ile birleşme konusunda görüştüğü bildirildi. Ancak, içeriden kaynaklar her iki anlaşmanın da geçici olduğu ve gerçekleşmeyebileceği konusunda uyardı.





PLATFORMLARDA İŞLER TERS GİDİYOR

İnternet yayıncılığındaki kayıplara ek olarak, eskiden "geleneksel" medya holdingleri cimri bir reklam piyasası, TV gelirlerinde önemli bir düşüş ve son 148 günlük yazar grevinin getirdiği prodüksiyon maliyetlerindeki artışla mücadele ediyor.

LightShed Partners analisti Rich Greenfield, Paramount'un panik halde olduğunu ve umutsuzca bir birleşme arayışında olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Greenfield, "TV reklamları çok yetersiz kalıyor. Kablo kesme hızlanmaya devam ediyor. Spor maliyetleri artıyor ve film sektörü performans göstermiyor. Ters gidebilecek her şey ters gidiyor. Şirketlerin] hayatta kalmak için bildikleri tek şey birleşmeye çalışmak ve maliyetleri düşürmek” dedi.

Netflix ve Disney+ gibi hizmetler, temel paketlerinde yüzlerce iyi kanal sunarken bir avuç kaliteli içeriği giderek daha yüksek fiyatlı premium paketlerle sunmayı nedeniyle bu platformların açgözlülüğünden kaçmak için daha farklı film ve dizi platformlarına geçiş yapmaya başladı. Bu durum, bu platformların zamanla zarar ederek küçülmesine ve işçi çıkarmasına neden oldu.