Nvidia'nın değeri 6 haftada yaklaşık 500 milyar dolar artarak Tesla'nın değerine yaklaştı!

Nvidia'nın hisseleri bu yıl yüzde 40 artarak piyasa değerini pazartesi günkü kapanışta 489 milyar dolar artırarak 1,7 trilyon dolara yükseltti. Şu anda Amazon ve Alphabet'i geride bırakarak Microsoft ve Apple'dan sonra ABD'nin en değerli üçüncü şirketi olma yolunda ilerliyor.

Buna karşılık, Elon Musk'ın Tesla'sının hisseleri bu yıl yüzde 27 düşerek elektrikli araç üreticisinin piyasa değerini 214 milyar dolar azaltarak 576 milyar dolara düşürdü. Bu rakamın, Nvidia'nın bu yıl 5 haftadan biraz daha uzun bir süre içinde elde ettiği piyasa değerinden yalnızca 86 milyar dolar daha fazla olduğu öğrenildi.

Salı günü piyasa öncesi işlemlerde Nvidia hisseleri yüzde 2 daha yükseldi ve Tesla hisseleri yüzde 2 daha düştü. Bu değişiklikler devam ederse, Nvidia'nın yılbaşından bugüne piyasa değerindeki artış ile Tesla'nın piyasa değeri arasındaki fark 50 milyar doların altına düşecek.

Yarı iletken devinin piyasa değeri geçen yılın başından bu yana 4 kattan fazla arttı. Yatırımcılar, çiplerine olan talebi çoktan artıran yapay zekâ patlamasının en büyük faydalanıcılarından biri olacağına bahse giriyor.





NVİDİA TEKNOLOJİ DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Nvidia'nın piyasa değerinde bu yıl yaşanan 500 milyar dolarlık artış hem hız hem de büyüklük açısından çarpıcı olduğu aktarılıyor. Sadece bir düzine ABD kamu şirketi daha fazla değere sahip. Nvidia, 6 haftadan kısa bir süre içinde kabaca bir JPMorgan (504 milyar dolar) değerinde değer ekledi ve kazancı Walmart (454 milyar dolar) veya Exxon (406 milyar dolar) gibi büyüklükleri aştı.

Benzer şekilde, Nvidia'nın 1,7 trilyon dolarlık toplam piyasa değeri Mark Zuckerberg'in Meta'sı (1,2 trilyon dolar), Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'i (848 milyar dolar), Eli Lilly (670 milyar dolar) ve Visa (554 milyar dolar) gibi kurumsal devleri gölgede bırakıyor.

Nvidia'nın Berkshire'ın iki katı piyasa değerine sahip olması şok edici görünebilir, çünkü çip üreticisi son raporlanan çeyrekte Berkshire'ın 93 milyar dolarına kıyasla yalnızca 18 milyar dolar gelir elde etti.

Bununla birlikte, ikili benzer işletme karları açıkladı (10,4 milyar dolara karşı 10,8 milyar dolar) ve Nvidia çok daha hızlı büyüyor.

Özellikle, Nvidia'nın hisse senedi sıçraması en büyük hissedarlarını zenginleştirdi. Kurucu ortak ve CEO Jensen Huang'ın net değeri bu yıl tahmini olarak 17 milyar dolar artarak 61 milyar dolara ulaştı ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde 22. sırada yer alırken yılbaşından bu yana elde edilen kazançlarda üçüncü sıraya yükseldi.

Şu anda her biri 48 milyar dolar değerinde olan Mars servetinin iki varisinden daha zengin ve emtia kralı Charles Koch'un (63 milyar dolar) hemen arkasında yer alıyor.