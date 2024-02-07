OnePlus: ‘Google ve Samsung'un verdiği sözler gerçekçi değil’

OnePlus, yaptığı açıklamayla Google ve Samsung'un Android için 7 yıllık güncelleme vaadinin gerçekçi olmadığını söyledi.

OnePlus: ‘Google ve Samsung'un verdiği sözler gerçekçi değil’
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Google ve Samsung, Pixel 8 telefonları ve Galaxy S24 serisi için sırasıyla 7 yıl Android ve güvenlik güncellemesi sözü verdi. Pixel 8'den önce Android işletim sistemine sahip telefonların yapabildiği en iyi şey 4 yıllık Android güncellemeleriydi ve Samsung bu konuda başı çekiyordu.

Öte yandan, Apple hiçbir iPhone modeli için yazılım güncellemesi garantisi vermedi. Ancak onlara rutin olarak yaklaşık 5 yıllık güncellemeler veriyor. Ayrıca, Google ve Samsung'un 7 yıllık garantisinin diğerlerinin kopyalamaya hevesli olduğu bir şey olmadığı görülüyor.

OnePlus ise bunun en iyi örneği olarak biliniyor. Çinli satıcı, yeni duyurduğu OnePlus 12 ve OnePlus 12R için yalnızca 3-4 yıllık Android güncellemeleri sunacak. Zira OnePlus, Google ve Samsung'un 7 yıllık güncelleştirme konusunda verdiği sözlerle ilgili bir açıklama yaparak donanımın o kadar uzun ömürlü olmasının mümkün olmadığın belirtti.

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ONEPLUS COO'SUNDA AÇIKLAMA

OnePLus 12, 4 yıllık Android güncellemeleri ve 5 yıllık güvenlik güncellemeleri alıyor. Daha ucuz olan OnePlus 12R ise sırasıyla 3 ve 4 yıllık güncellemeler alabiliyor. Bu konu hakkında açıklama yapan OnePlus COO'su ve Başkanı Kinder Liu, "Sadece daha uzun yazılım güncelleme politikaları sunmak konuyu tamamen gözden kaçırmaktır. Kullanıcı için önemli olan sadece yazılım güncelleme politikaları değil, aynı zamanda telefonunuzun kullanıcı deneyiminin akıcılığıdır.

"Telefonunuzun bir sandviç olduğunu düşünün. Bazı üreticiler şimdi sandviçlerindeki dolgunun, yani telefonlarının yazılımının 7 yıl sonra hâlâ yenebilecek durumda olacağını söylüyorlar. Ancak size söylemedikleri şey, sandviçteki ekmeğin, yani kullanıcı deneyiminin 4 yıl sonra küflenmiş olabileceğidir. Birdenbire 7 yıllık yazılım güncelleme politikasının bir önemi kalmıyor, çünkü telefonla yaşadığınız deneyimin geri kalanı berbat oluyor” diye konuştu.

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