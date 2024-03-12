Oppo'nun bu modelleri Android 15 güncellemesi alacak

Oppo markasının bu modelleri Android 15 güncellemesini alabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ANDROİD 15 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER

Akıllı telefon kullanıcıları güncellemeleri heyecanla bekliyor. Android 15 güncellemesinin çok yakın zamanda çıkması bekleniyor. Oppo markasında Android 15 güncellemesi alabilecek modeller de belli oldu. Yapay zeka destekli olarak ortaya çıkan Android 15 güncellemesi kişisel gizliliği ve kullanıcı güvenliğini temele alıyor. Oppo markasının güncellemeyi ilk olarak beta testiyle sunması bekleniyor. Google tarafından yapılan açıklamalara göre Android 15 güncellemesi Temmuz ayında kullanıcılara sunulacak. Güncelleme çıktıktan sonra Oppo modellerine de beta sürüm olarak güncellemenin verilmesi planlanıyor. Android 15 güncellemesini alabilecek Oppo marka telefon modelleri şu şekilde;





Oppo Reno10 Pro+

Oppo Reno10 Pro

Oppo Reno10

Oppo Reno9 Pro+

Oppo Reno9 Pro

Oppo Reno9

Oppo Reno8 T 5G

Oppo Reno8 T

Oppo Find X6 Pro

Oppo Find X6

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip