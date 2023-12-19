Oyunseverlere müjde! 2 bin TL'lik oyun 700 TL'ye düştü: Yıl sonu indirimi bayram ettirecek

Platform kullanıcılarının yüzünü güldürdü! Birçok oyunda indirim başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



OYUN SEVERLERE MÜJDE

Epic Games platformu yılbaşı indirimlerini kullanıcılarına duyurdu. Kampanya başladıktan sonra 719 TL'ye satışa çıkan Destiny 2 Legacy Collection oyunu ücretsiz şekilde indirilebilecek. Kampanya 20 Aralık tarihi 19:00'da kadar geçerli olacak.





Oyun severlerin ilgiyle takip ettiği oyunda epik savaşlara katılabilir ve yepyeni deneyimler kazanabilirsiniz. Epic Games sık sık yaptığı indirimlerle kullanıcılarının yüzünü güldürürken sadece yılbaşına kadar değil Ocak ayında da geçerli olacak kampanyalarını paylaşmaya devam edecek.