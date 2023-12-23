Pixel 8 Pro'ya yapay zekâ destekli Video Boost özelliği geliyor!

Google, Pixel 8 Pro piyasaya çıktığında gelecekteki bir yazılım güncellemesinde gelecek olan Video Boost with Night Sight adlı bir özelliği duyurdu. Bu özellik, videolarınızı işlemek için yapay zekâ kullanarak daha fazla ayrıntı ortaya çıkarıyor ve renkleri geliştiriyor. Bu da özellikle düşük ışıklı klipler için yararlı oluyor. Fakat işlem telefonunuzda değil, Google'ın sunucularında bulutta gerçekleşiyor.



Söz verildiği gibi Video Boost, Pixel 8 Pro inceleme ünitem de dahil olmak üzere aralık ayındaki Pixel güncellemesiyle birkaç hafta önce cihazlara gelmeye başladı. Ancak orijinal Night Sight gibi bir dönüm noktası değil. Bu hem Night Sight'ın ilk çıktığında ne kadar etkileyici olduğunu hem de videonun bir akıllı telefon kamera sistemine getirdiği özel zorlukları gösteriyor.





DAHA YÜKSEK KALİTEDE VE DAHA İYİ AYDINLATMA

Video Boost şu şekilde çalışıyor: Öncelikle ve en önemlisi, normal bir Pixel 8'e değil Pixel 8 Pro'ya sahip olmanız gerekiyor. Kullanmak istediğinizde kamera ayarlarınızdan açıyorsunuz ve ardından videonuzu kaydetmeye başlıyorsunuz. İşiniz bittiğinde, videonun otomatik ya da manuel olarak Google Fotoğraflar hesabınıza yedeklenmesi gerekiyor. Video Boost, 10 dakikaya kadar olan videolarda çalışıyor. Fakat yalnızca birkaç dakika uzunluğundaki bir klibin işlenmesi bile saatler sürebiliyor.

Kaydettiğiniz videonun türüne bağlı olarak, bu beklemeye değebilir veya değmeyebilir. Google'ın destek dokümantasyonunda, her türlü ışıkta Pixel telefonunuzda daha yüksek kalitede ve daha iyi aydınlatma, renkler ve ayrıntılarla videolar çekmenize olanak sağlamak için tasarlandığı belirtiliyor.