PlayStation hayranları 92 puanlı oyun için yüzde 80'lik indirim fırsatına inanamıyorlar

Rayman Legends Oyunu PlayStation Store’da %80 İndirimde!

PlayStation Store, oyun severlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Şu anda, PlayStation Store’da yüzlerce oyun indirimli fiyatlarla satılıyor. Bu oyunlardan biri de, Ubisoft’un sevilen platform oyunu Rayman Legends. Rayman Legends, normalde 349 TL olan fiyatından %80 indirimle sadece 69,80 TL’ye alınabiliyor. Bu indirim, 27 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak.







PlayStation'ın indiriminde binin üzerinde oyun var ve bunların çoğu 80'li veya 90'lı yıllarda derecelendiriliyor.

Rayman Legends'ın büyük bir 92 puanı var

Şimdiye kadarki en iyi oyunlardan bazılarında en iyi fırsatları bulmak için indirimleri araştırdık.

Rayman Legends, her zamankinden daha güçlü seviye tasarımı ve platform oluşturma sunarak seriyi sarstı.

2D bulmaca platform oyunu, inanılmaz 92 puanıyla türün en çok beğenilen oyunlarından biridir.

Rayman Legends'ın tanıtım yazısı şöyle: “Glade of Dreams'in başı bir kez daha dertte! 100 yıllık bir uyku sırasında kabuslar çoğaldı ve yayıldı, eskisinden çok daha korkunç yeni canavarlar yarattı!

“Bu yaratıklar efsanelerin konusu… Ejderhalar, dev kurbağalar, deniz canavarları ve hatta şeytani luchadorlar.

“Murfy'nin yardımıyla Rayman ve Globox uyandılar ve artık bu kabuslarla savaşmaya ve Teensies'i kurtarmaya yardım etmeleri gerekiyor!”

Rayman Legends ayrıca 2D platform oluşturma mücadelesini daha da karmaşık hale getirmek için yeni ritim tabanlı seviyeler ekledi.

Şu anda PlayStation Store'da %80 indirimlidir ve doğrudan konsolunuzdan veya web sitesinden alabilirsiniz.

İndirimin bir parçası olarak, yalnızca 12 £ (12 $) karşılığında satışa sunulan 90 puanlı üç oyun paketi de dahil olmak üzere, 90'dan fazla puan alan çok sayıda oyun var .

Bu oyunlar size göre olmasa bile indirimde o kadar çok oyun var ki, zevkinize uygun bir şey bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Rayman Legends Nedir?

Rayman Legends, 2013 yılında Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir platform oyunu. Oyun, Rayman serisinin beşinci ana oyunu ve Rayman Origins’in devamı niteliğinde. Oyun, üç boyutlu grafiklere sahip olmasına rağmen, iki boyutlu bir oynanış sunuyor. Oyunda, Rayman ve arkadaşları, kabuslarla dolu fantastik dünyalarda macera yaşayarak Teensies adlı yaratıkları kurtarmaya çalışıyor. Oyun, tek başına veya dört kişiye kadar co-op oynanabiliyor. Oyunun PS4 versiyonu, DUALSHOCK 4 kontrolcüsünün titreşim özelliğini de destekliyor.

Rayman Legends Oyununun Özellikleri Nelerdir?

Rayman Legends oyununun öne çıkan özellikleri şunlardır:

Üç harika ve renkli evrende geçen 120’den fazla seviye.

Ejderhalar, dev kurbağalar, deniz canavarları ve hatta kötü luchadorlar gibi efsanevi yaratıklarla dolu kabuslarla savaşın.

Oyunun müzikal haritalarında ritme uygun olarak zıplayın, yumruklayın ve dans edin.

Oyunun online modunda, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla yarışın ve liderlik tablosunda yükselin.

Oyunun kreatif modunda, kendi seviyelerinizi tasarlayın ve paylaşın.

Oyunun PS4 versiyonunda, DUALSHOCK 4 kontrolcüsünün dokunmatik yüzeyini kullanarak Murfy adlı yardımcı karakteri kontrol edin.

Rayman Legends Oyununu Nasıl Satın Alabilirim?

Rayman Legends oyununu PlayStation Store üzerinden satın almak için şu adımları izleyin:

PlayStation Store’a buradan erişin.

Arama çubuğuna “Rayman Legends” yazın ve aratın.

Oyunun sayfasına gidin ve “Sepete Ekle” butonuna tıklayın.

Sepetinize gidin ve “Ödeme Yap” butonuna tıklayın.

Ödeme yönteminizi seçin ve bilgilerinizi girin.

Ödemeyi tamamlayın ve oyunu indirmeye başlayın..