PlayStation Plus Ağustos 2024 Güncellemesi: Extra ve Premium Aboneler İçin Yeni Oyunlar Duyuruldu

Sony Interactive Entertainment, oyun dünyasının en popüler abonelik hizmetlerinden biri olan PlayStation Plus’ı her ay yeni içeriklerle zenginleştiriyor. Ağustos 2024 güncellemesi ile Extra ve Premium abonelik seviyelerine sahip kullanıcılar, birbirinden heyecan verici yeni oyunlara kavuşuyor. 20 Ağustos’tan itibaren kütüphaneye eklenecek bu oyunlar, oyunculara geniş bir yelpazede eğlence sunuyor.





EXTRA VE PREMIUM ABONELER İÇİN EKLENEN YENİ OYUNLAR

Ağustos ayında PlayStation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak oyunlar, farklı türlerdeki yapımlarla her zevke hitap ediyor. Bu ayki eklemeler, aksiyon dolu maceralardan derin hikayelere, strateji odaklı oyunlardan rekabetçi çok oyunculu deneyimlere kadar geniş bir oyun yelpazesini içeriyor.

CULT OF THE LAMB (PS5, PS4)

Devolver Digital tarafından yayınlanan ve Massive Monster tarafından geliştirilen Cult of the Lamb, oyuncuları bir tarikat lideri rolüne büründürüyor. Roguelike türündeki bu oyunda, oyuncular bir tarikat kurup yöneterek, kendilerine sadık takipçiler topluyor. Kendi köyünüzü inşa ederken aynı zamanda düşmanlarınızla mücadele etmeniz gereken bu oyun, hem strateji hem de aksiyon öğelerini bir araya getiriyor.

NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER (PS4)

Anime ve manga severlerin büyük ilgisini çeken Naruto to Boruto: Shinobi Striker, 4’e 4 takım savaşlarına dayalı çevrimiçi bir dövüş oyunu. Naruto evreninde geçen bu oyunda, oyuncular kendi karakterlerini oluşturarak veya sevilen Naruto karakterlerinden birini seçerek çevrimiçi savaşlarda rakiplerine karşı mücadele edebiliyor. Oyunun rekabetçi doğası, takım oyunu ve strateji gerektiriyor.

RIDE 5 (PS5)

Motosiklet tutkunları için RIDE 5, gerçekçi yarış deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Milestone tarafından geliştirilen bu oyun, oyunculara çeşitli pistlerde farklı motosikletlerle yarışma imkânı sunuyor. Grafik kalitesi, fizik motoru ve geniş araç yelpazesiyle dikkat çeken RIDE 5, özellikle yarış oyunu hayranlarını tatmin edecek.

SWORD ART ONLINE SERİSİ (PS4, PS5)

Bu ay, Sword Art Online evrenine dair tam dört farklı oyun PlayStation Plus kütüphanesine ekleniyor:

Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4)

Sword Art Online: Fatal Bullet (PS4)

Sword Art Online: Hollow Realization (PS4)

Sword Art Online: Last Recollection (PS5, PS4)

Bu seride, oyuncular ünlü anime serisinden esinlenen çeşitli maceralara atılıyor. Rol yapma oyunları (RPG) türündeki bu yapımlar, hem hikaye anlatımı hem de aksiyon unsurlarıyla dikkat çekiyor.

WATCH DOGS 2 (PS4)

Ubisoft’un açık dünya aksiyon-macera oyunu Watch Dogs 2, oyuncuları San Francisco’da teknoloji odaklı bir maceraya davet ediyor. Marcus Holloway isimli bir hacker’ı kontrol eden oyuncular, DedSec adındaki hacker grubuyla birlikte sisteme karşı mücadele veriyor. Oyun, oyunculara geniş bir özgürlük sunarak farklı görevleri istediği gibi tamamlama imkanı tanıyor.

WILD HEARTS STANDARD EDITION (PS5)

Bu ayın bir diğer dikkat çeken yapımı ise Wild Hearts. Monster Hunter benzeri oynanışı ile ön plana çıkan bu oyun, oyunculara büyük yaratıklarla epik savaşlar sunuyor. Oyunun sunduğu geniş dünya, keşfedilecek pek çok farklı alan ve toplanacak zengin kaynaklarla dolu.

THE WITCHER 3: WILD HUNT (PS5, PS4)

Açık dünya RPG türünün başyapıtlarından biri olan The Witcher 3: Wild Hunt, bu ayki güncellemenin en dikkat çekici oyunlarından biri. CD Projekt Red tarafından geliştirilen bu oyun, Geralt of Rivia'nın maceralarını anlatıyor. Zengin hikayesi, derin karakterleri ve etkileyici atmosferi ile The Witcher 3, mutlaka deneyimlenmesi gereken bir yapım.

PS VR2 İÇİN YENİ EKLEMELER

PlayStation VR2 sahipleri için de bu ay yeni bir içerik geliyor:

VACATION SIMULATOR (PS VR2, PS VR)

Vacation Simulator, tatil temalı eğlenceli bir simülasyon oyunu. Oyuncular sanal tatil alanlarında farklı etkinlikler yapabiliyor, rahatlayabiliyor ve çeşitli mini oyunlarla eğlenceli vakit geçirebiliyor. Oyun, VR deneyimini bir üst seviyeye taşıyan mekanikleriyle dikkat çekiyor.

KLASİK KATALOG: NOSTALJİ RÜZGARI ESMEYE DEVAM EDİYOR

PlayStation Plus’ın klasik oyun koleksiyonuna da bu ay yeni oyunlar ekleniyor. Özellikle PlayStation 2 dönemini özleyenler için harika bir fırsat sunuluyor.

TIMESPLITTERS SERİSİ (PS5, PS4)

Bu ay klasik oyunlar arasında üç TimeSplitters oyunu bulunuyor:

TimeSplitters (PS5, PS4)

TimeSplitters 2 (PS5, PS4)

TimeSplitters: Future Perfect (PS5, PS4)

TimeSplitters serisi, hızlı tempolu FPS oynanışı ve mizahi tonu ile döneminin en sevilen oyunlarından biriydi. Bu oyunları yeniden deneyimlemek, eski oyuncular için nostaljik bir yolculuk sunarken yeni nesil oyuncular için de bir keşif fırsatı yaratıyor.

SWORD ART ONLINE: LOST SONG (PS4)

Klasik katalogda yer alan bir diğer oyun ise Sword Art Online: Lost Song. Bu oyun, Sword Art Online evreninde geçen bir başka macerayı oyunculara sunuyor. Uçuş mekaniği ve geniş açık dünyası ile bu oyun, serinin hayranları için kaçırılmaması gereken bir yapım.

AĞUSTOS AYI GÜNCELLEMESİYLE ZENGİNLEŞEN PLAYSTATION PLUS

Ağustos 2024 güncellemesi ile PlayStation Plus Extra ve Premium aboneleri, oyun kütüphanelerini birbirinden kaliteli yapımlarla genişletme fırsatı yakalıyor. Özellikle açık dünya RPG oyunları, aksiyon dolu maceralar ve nostaljik klasikler bu ayki güncellemenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. PlayStation Plus, bu çeşitlilikle her türden oyuncuya hitap eden geniş bir oyun seçkisi sunuyor.