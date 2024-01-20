iPhone 16, yakalama düğmesiyle yeni bir yeniliğe adım atacak!

Geçtiğimiz birkaç ay içinde iPhone 16 için yepyeni, gizemli bir yakalama düğmesi hakkında birçok rapor yayınlandı. Daha yakın tarihli olanlar ise yakalama düğmesini kameraya bağlayarak bu düğmenin eylem düğmesinden ya da iPhone 15'in USB-C bağlantı noktasından daha büyük bir donanım yükseltmesi olabileceğini akıllara getirdi.

Yakalama düğmesi, kameraya diğer seçeneklerden daha hızlı erişmenizi sağlayarak her zamankinden daha hızlı fotoğraf ve video çekmenize olanak tanıyacak.

Edinilen bilgilere göre Apple, iPhone 16 prototipleri üzerinde yakalama düğmesini test ediyor. Bu özelliğin iPhone 16 serisi için büyük bir satış noktası olması bekleniyor.

Rapor, düğmenin insanların cihazı yatay tuttuklarında hızlı bir şekilde video ve fotoğraf çekmelerine yardımcı olacağını söylüyor. Ayrıca, yakalama düğmesinin mekanik olacağı söyleniyor. Bununla birlikte, dokunmatik girişi de destekleyecek ve basıncı algılayacak. Bu da yakınlaştırma ve odaklama gibi ek kontrol özelliklerine kapı açıyor.

Yakalama düğmesini sola ve sağa kaydırmak yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmanızı sağlayacak. Hafif bir basış kamerayı odaklarken, daha güçlü bir basış video kaydını etkinleştirecek.





YAKALAMA DÜĞMESİ TELEFONUN NERESİNDE YER ALACAK?

Yakala düğmesi bu şekilde çalışırsa, ekrana dokunma ihtiyacını azaltacak. Şu anda yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapmak için ekrana dokunmanız ya da çimdikle yakınlaştırma yapmak gerekiyor. Odaklanmak için bir dokunma ve kaydırma hareketi gerekirken, kamera moduna geçmek için sola kaydırmak gerekiyor.

Yakala düğmesi tüm bu zahmeti azaltacak ve eskisinden daha hızlı fotoğraf ve video çekmenizi sağlayacak. Hatırlatmak gerekirse, Yakalama düğmesi kamera uygulamasını şu anda iOS'ta mevcut olan diğer tüm seçeneklerden daha hızlı başlatmanıza da olanak tanıyacak. Zira, yakalama modunun ekranda ne olursa olsun hemen çalışacak.

Yakalama düğmesi telefonun sağ tarafında, güç düğmesinin altında yer alacak. ABD'de mmWave anteninin yerini alacağı ve bu antenin cihazın sol tarafına taşınacağı düşünülüyor. Yakalama düğmesinin konumu, şu anda test aşamasında olduğu belirtiliyor.