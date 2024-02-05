PS5 ve PS4 oyunlarını çalıştırabilen PlayStation el konsolu geliyor!

PlayStation El Konsolu Geri Dönüyor Mu? Yeni Cihazın Özellikleri Neler?

PlayStation hayranları, uzun zamandır bekledikleri bir haberle heyecanlandı. Sony’nin yeni bir PlayStation el konsolu üzerinde çalıştığı iddia edildi. Yeni cihazın PS5 ve PS4 oyunlarını çalıştırabileceği ve AMD işlemciye sahip olacağı söylendi.

PlayStation el konsolu pazarında son olarak 2011 yılında PS Vita’yı çıkaran Sony, bu alanda Nintendo Switch’e karşı rekabet edememişti. PS Vita, 2019 yılında üretimi durdurulan ve 16 milyon adet satan bir cihaz olmuştu.

Ancak, Sony’nin el konsolu pazarından tamamen vazgeçmediği ve yeni bir cihaz geliştirmeye hazırlandığı iddia edildi. YouTube kanalı Moore’s Law Is Dead’in kaynaklara dayandırdığı habere göre, Sony’nin yeni el konsolu PS5 ve PS4 oyunlarını oynatabilecek ve AMD işlemciye sahip olacak.

Yeni PlayStation El Konsolunun Özellikleri Neler?





Moore’s Law Is Dead’in iddiasına göre, Sony’nin yeni el konsolu şu özelliklere sahip olacak:

AMD’nin RDNA 2 mimarisine dayanan bir işlemci. Bu işlemci, PS5’te de kullanılan mimariyle aynı olacak ve ray tracing gibi gelişmiş grafik teknolojilerini destekleyecek.

PS5 ve PS4 oyunlarını çalıştırabilecek bir donanım. Bu sayede, yeni el konsolu, Sony’nin mevcut oyun kütüphanesinden yararlanabilecek ve geriye dönük uyumluluk sağlayacak.

Wi-Fi ve 5G bağlantısı. Bu sayede, yeni el konsolu, bulut oyun servisleriyle uyumlu olacak ve internet üzerinden oyun oynamayı mümkün kılacak.

Dokunmatik ekran ve çift analog çubuk. Bu sayede, yeni el konsolu, hem dokunmatik hem de fiziksel kontrolleri sunacak ve farklı oyun türlerine uyum sağlayacak.

Yeni PlayStation El Konsolunun Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Moore’s Law Is Dead’in iddiasına göre, Sony’nin yeni el konsolu 2023 yılında piyasaya sürülecek. Ancak, bu iddianın resmi bir kaynaktan doğrulanmadığını ve henüz bir söylentiden ibaret olduğunu belirtmek gerekir.

Sony’nin yeni bir PlayStation el konsolu geliştirdiğine dair daha önce de bazı ipuçları ortaya çıkmıştı. Örneğin, 2019 yılında Sony’nin el konsolu için bir patent başvurusu yaptığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, 2020 yılında Sony’nin PlayStation başkanı Jim Ryan, el konsolu pazarına ilgi duyduklarını ve bu alanda yeni fırsatlar aradıklarını söylemişti.

Sony’nin yeni bir PlayStation el konsolu geliştirdiği doğruysa, bu, hem PlayStation hayranları hem de oyun sektörü için büyük bir haber olacak. Sony’nin yeni el konsolu, Nintendo Switch’in hakim olduğu pazarda yeni bir rekabet yaratacak ve oyunculara yeni bir seçenek sunacak. Ancak, Sony’nin yeni el konsolunun fiyatı, tasarımı, performansı ve oyun seçeneği gibi önemli detayları henüz bilinmiyor. Bu nedenle, Sony’nin yeni el konsoluna dair kesin bir yargıya varmak için resmi bir açıklama beklemek gerekiyor.