Rekabet Kurulu'ndan Meta'ya 335 milyon 730 bin lira ceza! Threads davası sonuçlandı

Rekabet Kurulu, Meta'nın Instagram ile entegre şekilde çalışan ve mesajlaşmaya odaklanan "Threads" uygulamasıyla ilgili önemli bir karar verdi. Kurul, Meta'nın Threads'i kapatması ve daha önce verilen günlük para cezasının sonlandırılması üzerine, 335 milyon 730 bin 707 lira 20 kuruş idari para cezası uygulamasına karar verdi.

Rekabet Kurulu, Meta'nın Threads uygulamasıyla ilgili olarak 23 Kasım 2023 tarihinde soruşturma başlatmıştı. Soruşturmada Meta'nın, Instagram ve Threads arasında veri birleştirme politikası yürüttüğü ve bu durumun pazarda hakim durumda olan Meta'nın rekabetçi konumunu güçlendirdiği tespit edildi.

Kurul, 8 Şubat 2024 tarihinde aldığı karar ile Meta'ya geçici tedbir uyguladı ve Threads'in faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi. Ayrıca, her gün için 4 milyon 796 bin 152,96 lira günlük idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Meta'nın Çözüm Önerileri:

Meta, Rekabet Kurulu'nun kararına uymak için "profilsiz kullanım" adında bir çözüm önerisi sundu. Ancak bu çözüm, Rekabet Kurulu'nun endişelerini gidermek için yeterli bulunmadı. Meta, bu kararın ardından yeni bir çözüm önerisinde bulunmadı.