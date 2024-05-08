Rekabet Kurulu soruşturmaları tamamlandı: META’ya 1.2 milyarlık ceza

Rekabet Kurulu tarafından META hakkında başlatılan soruşturmada karar verildi. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyaca popüler uygulamaların sahibi META şirketi için 1 milyar 234 milyon TL’lik ceza verildi.

Rekabet Kurulu, META için ilk olarak kişilerin verilerin diğer şirketlerle paylaşılması nedeniyle soruşturma açmıştı. META’nın, Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamalar üzerinden veri toplaması ve birleştirmesi ile rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı tespit edilmiş ve bununla ilgili olarak şirkete 346 milyon TL para cezası verilmişti.

Diğer yandan şirketin yükümlülükler çerçevesinde uygulayacağı çözüm önerilerini yerine getirmemesi ve ‘Threads’ uygulaması ile rekabet kurallarını ihlal etmesi nedeniyle de iki ayrı soruşturma başlatılmıştı.