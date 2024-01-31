Rivian’ın 40 bin dolarlık yeni elektrikli aracının ilk prototipi belli oldu!

Rivian'ın yaklaşmakta olan R2 elektrikli aracı yıllardır gizli tutuluyor ve şirketin Georgia'da dev bir fabrika inşa ettiği ve mart ayında bir tanıtım etkinliği düzenlemeyi planladığı bilinmesine rağmen, yeni araca ilişkin hâlâ hiçbir bilgi yer almıyor.

Electrek tarafından tespit edilen bir patent başvurusunda, R2'nin tasarımından neler beklenebileceğine dair ilk görsel ortaya çıktı. Patent başvurusu şirketin elektrikli kamyon ve SUV'larının portbagajına monte edilebilecek yeni bir ışık aksesuarı ile ilgili olsa da, başvuruda tasvir edilen SUV görüntüsü şu anda mevcut olan R1S'den biraz farklı görünüyor. Özellikle araç, bilinen ve sevilen 3 sıralı SUV'den farklı farlara ve daha kompakt bir tasarıma sahip.





2026’DA PİYASAYA ÇIKACAK

R2 SUV'un tasarımından neler beklenebileceği belli olsa da kamyon için alınan patentteki resim mevcut R1T'ye çarpıcı bir şekilde benziyor.

R2'nin 2026'da 40 bin dolar başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu fiyat, şirketin şu anda araçlarının başlangıç fiyatının neredeyse yarısı olarak biliniyor. Rivian CEO'su RJ Scaringe, R2'yi Rivian'ın Model 3 anı olarak adlandırdı ve üst düzey modellerine kıyasla R2'nin çok daha fazla satılmasını beklediğini belirtti.

Henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, yakın tarihli bir belediye meclisi toplantısından yayınlanan belgelere göre şirketin 7 Mart'ta Kaliforniya'da bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor.