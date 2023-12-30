Samsung imkânsızı başaracak! Görünmeyeni yakalayabilen kamera sensörleri üretilecek!

Samsung, 2027’ye kadar yapay zekâ teknolojisi yardımıyla görünmeyeni yakalayabilen kamera sensörleri üretmeyi amaçlıyor.

Samsung imkânsızı başaracak! Görünmeyeni yakalayabilen kamera sensörleri üretilecek!
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S24 serisi akıllı telefonlarıyla yapay zekâ konusunda her türlü yeniliği yapmayı planlıyor. Ancak Samsung’un gelecekteki kamera sensörleri de önemli bir yapay zekâ desteği alabilecek gibi görünüyor.

aksiyon.com.tr’nin haberine göre, şirket kamera sensörlerine daha fazla yapay zekâ özelliği dahil etmek istiyor. Bu gelişmenin neticesinde bazı çılgın özellikler sağlanabilecek. Samsung, bu doğrultuda 2027’ye kadar görünmeyeni yakalayabilen görüntü sensörleri üretmeyi planlıyor. Fakat şirket, ne gibi görünmez detayların yakalanabileceği hususunda detaylı bilgi vermedi.

samsung

AKILLI TELEFONLARA GELECEK Mİ?

Daha önce, ısı enerjisini FLIR termal kameralı telefonlar aracılığıyla yakalayabilen ve Huawei gibi şirketlerin de geleneksel bir kamerayla eşleştirildiğinde floresan fotoğrafları yakalamaya yardımcı olan özel bir sensörler üretildi.

Bu nedenle, Samsung'un özel bir sensöre güvenmek yerine geleneksel bir kamera sensörüyle bunun gibi görünmeyeni yakalayabilmesi gerçek bir atılım olacağı konuşuluyor.

Diğer taraftan, OnePlus 8 Pro da yanlışlıkla sınırlı X-ışını görüşü sağlayan ve kullanıcıların bazı giysilerin içini görmesine imkân veren bir renk filtresi kamerasına sahipti.

Samsung, bu teknolojinin ilk aşamada akıllı telefon kamera sensörlerine gelip gelmeyeceği konusuna bilgi vermedi. Bu yüzden, gelecekteki bu kamera sensörlerinin otomotiv, medikal ve endüstriyel alanlar gibi diğer sektörler için de geçerli olmasına olası gözle bakılıyor.

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