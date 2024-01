Sosyal medya uygulamaları bir anlık bildirimle verilerinizi nasıl çalıyor?

Apple her zaman "gizliliğin temel bir insan hakkı" olduğunu belirtiyor ve kullanıcı verilerini üçüncü taraf uygulamalardan ve bu bilgileri başkalarına satmaya çalışan geliştiricilerden korumak için her şeyi yapıyor. Apple, müşterilerine "kişiselleştirilmiş içerik" sunmak istediği için veri toplama yöntemini zararlı bulmasa da, işletim sistemlerinin üçüncü taraf uygulamaların kullanımımızı izlemesini her zaman engelleyebileceğini söylemek mümkün olmuyor.

Mysk araştırmacıları, kısa süre önce Facebook, X, TikTok, LinkedIn, Bing ve diğer birçok uygulamanın iPhone'unuzdan yalnızca bir anlık bildirimle veri toplamak için nasıl bir "parmak izi alma" tekniği kullandığını gösteren bir çalışma yayınladı.

Kısa bir YouTube videosunda, veriye aç uygulamaların, uygulama analizlerini göndermek üzere bildirimleri özelleştirmek için iOS tarafından tahsis edilen arka plan yürütme süresini nasıl kullandıklarını açıklıyor. İlginç bir şekilde, iOS'taki uygulamalar çoğunlukla gizlilik ve performans nedeniyle arka planda çalışmıyor. Bu nedenle, arka plan yürütme süresi geliştiriciler için çok kısıtlı.

Ancak iOS 10'dan itibaren Apple, uygulamaların çalışmıyor olsalar bile anlık bildirimleri özelleştirmelerine olanak tanıyan bir özellik ekledi. Mysk araştırmacıları, konuya ilişkin olarak, "iOS bir bildirim aldığında uygulamayı arka planda uyandırıyor ve kullanıcıya sunulmadan önce bildirimi özelleştirmek için sınırlı bir süre tanıyor. Bu, şifrelenmiş bir yükün şifresini çözmeyi ve bildirimi zenginleştirmek için ek içerik indirmeyi içerir. Uygulama özelleştirilmiş bildirimi sisteme teslim ettiğinde ya da arka planda ayrılan süre dolduğunda uygulama sonlandırılır” açıklamasını yaptı.





APPLE BU KONUDA NE YAPIYOR?

Bu sayede, veri açlığı çeken bu uygulamalar, kullanıcının iPhone verileriyle ilgili benzersiz sinyalleri belirleyerek farklı geliştiriciler tarafından geliştirilen farklı uygulamalar arasında parmak izi alma ve izleme olanağı sağlayabilecek.

Mysk, Apple'ın müşterilerin iPhone'larıyla parmak izi alınmasına izin vermediğini ve geliştiricilerin uygulamalarının bu uygulama için yaygın olarak kullanılan sinyalleri sağlayan API'lere neden erişmesi gerektiğini beyan etmelerini gerektireceğini yineliyor.

Şimdilik kullanıcıların yapabileceği tek şey, bu uygulamalardan bazılarının bildirimlerini kapatmak olacak. Zira bu şekilde iPhone'un verilerini almak için bu uygulama kullanılamayacak.