Steam oyuncuları, 98 puanlı tüm zamanların en iyi oyununu birkaç kuruş karşılığında alabilecek

DİKKATLİ OYUNCULAR, oyunlarını binlerce sterlin/euro/dolar tasarruf edebilirlerse, doğru yerlere bakmayı bilirler.

Neyse ki, eğer en son trendlerden haberdar değilseniz, size yardımcı olmak için buradayız. İnternette en iyi fırsatları aradık ve tüm zamanların en yüksek puan alan oyunlarından birini bulduk.





Metacritic gibi bir inceleme derleme sitesinde çok az oyun üst 90'lara ulaşır, ancak bu oyun inanılmaz bir 98 puan alıyor.



Grand Theft Auto 4, tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak değerlendirilmiştir

Daha da iyisi, Steam'de çok uygun bir fiyata satılıyor, bu da neredeyse herkesin erişebileceği anlamına geliyor.



Sadece Grand Theft Auto 4 değil, aynı zamanda Episodes from Liberty City'nin de dahil olduğu tam sürüm satılıyor.

Bu, zaten çok dolu olan bir oyuna ekstra saatlerlik içerik ekler.

GTA 4'e tanıtım yapmaya gerek yok, ancak hikayeyi hatırlatmak için özet şöyle diyor: “Niko Bellic, Johnny Klebitz ve Luis Lopez'in hepsinin ortak bir özelliği var - Amerika'nın en kötü şehrinde yaşıyorlar.

“Liberty City para ve statüye tapar ve onları olanlar için cennet, olmayanlar içinse yaşayan bir kâbus olur.

“Niko, geçmişinden kaçmak ve kendine yeni bir hayat kurmak için fırsatların ülkesinde bir yaşam arıyor.

“Johnny, The Lost motosiklet çetesi'nin deneyimli üyesi, şehrin kontrolü için rakip çetelerle acımasız bir çekişme içinde yakalanır.

“Luis, kısmi zamanlı bir sokak serserisi ve efsanevi gece kulübü sahibi Tony Prince'in (takma adıyla "Gay Tony") tam zamanlı asistanı, herkesin bir fiyatı olduğu bir dünyada aile ve arkadaşların çelişen bağlılıklarıyla boğuşuyor.

“Hayatları, şiddet ve yolsuzluk tarafından parçalanmış bir şehirde hayatta kalmak için savaştıkları için yıkıcı sonuçlarla kesişiyor.”

GTA 4 şu anda £5.09 / $5.99 fiyatla satılıyor, bu genellikle normal satış fiyatından çok daha ucuzdur.