Bist 100
9.184,63 0%
DOLAR
30,72 0,03%
EURO
33,11 -0,04%
ALTIN
2.001,02 0,3%

Steam oyuncuları, 98 puanlı tüm zamanların en iyi oyununu birkaç kuruş karşılığında alabilecek

KARTAL GÖZLÜ oyuncular, bakacakları doğru yerleri bilirlerse oyunlarında binlerce tasarruf edebilirler. Ne kadara düştüğünü öğrenmek için okumaya devam edin

Yayın Tarihi: 13.02.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 11:42
Steam oyuncuları, 98 puanlı tüm zamanların en iyi oyununu birkaç kuruş karşılığında alabilecek

DİKKATLİ OYUNCULAR, oyunlarını binlerce sterlin/euro/dolar tasarruf edebilirlerse, doğru yerlere bakmayı bilirler.

Neyse ki, eğer en son trendlerden haberdar değilseniz, size yardımcı olmak için buradayız. İnternette en iyi fırsatları aradık ve tüm zamanların en yüksek puan alan oyunlarından birini bulduk.

oyun

Metacritic gibi bir inceleme derleme sitesinde çok az oyun üst 90'lara ulaşır, ancak bu oyun inanılmaz bir 98 puan alıyor.

Grand Theft Auto 4, tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olarak değerlendirilmiştir

Daha da iyisi, Steam'de çok uygun bir fiyata satılıyor, bu da neredeyse herkesin erişebileceği anlamına geliyor.

Sadece Grand Theft Auto 4 değil, aynı zamanda Episodes from Liberty City'nin de dahil olduğu tam sürüm satılıyor.

Bu, zaten çok dolu olan bir oyuna ekstra saatlerlik içerik ekler.

GTA 4'e tanıtım yapmaya gerek yok, ancak hikayeyi hatırlatmak için özet şöyle diyor: “Niko Bellic, Johnny Klebitz ve Luis Lopez'in hepsinin ortak bir özelliği var - Amerika'nın en kötü şehrinde yaşıyorlar.

“Liberty City para ve statüye tapar ve onları olanlar için cennet, olmayanlar içinse yaşayan bir kâbus olur.

“Niko, geçmişinden kaçmak ve kendine yeni bir hayat kurmak için fırsatların ülkesinde bir yaşam arıyor.

“Johnny, The Lost motosiklet çetesi'nin deneyimli üyesi, şehrin kontrolü için rakip çetelerle acımasız bir çekişme içinde yakalanır.

“Luis, kısmi zamanlı bir sokak serserisi ve efsanevi gece kulübü sahibi Tony Prince'in (takma adıyla "Gay Tony") tam zamanlı asistanı, herkesin bir fiyatı olduğu bir dünyada aile ve arkadaşların çelişen bağlılıklarıyla boğuşuyor.

“Hayatları, şiddet ve yolsuzluk tarafından parçalanmış bir şehirde hayatta kalmak için savaştıkları için yıkıcı sonuçlarla kesişiyor.”

GTA 4 şu anda £5.09 / $5.99 fiyatla satılıyor, bu genellikle normal satış fiyatından çok daha ucuzdur.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

Bankadan kredi çekmek isteyenleri şoke eden taksit tablosu! 5 bankadan şaşırtan hamle

Bankadan kredi çekmek isteyenleri şoke eden taksit tablosu! 5 bankadan şaşırtan hamle

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Steam oyuncuları, 98 puanlı tüm zamanların en iyi oyununu birkaç kuruş karşılığında alabilecek
2
Apple işletim sistemini otomobil üreticilerine lisanslama kararı aldı!
3
iPhone 14 Pro'yu ezip geçen iPhone 15 Pro özellikleri ile dillere pelesenk olacak
4
NASA, güneş patlamasının bu korkunç bir fotoğrafını çekti!
5
Korkunç bir iklim çöküşüne daha önce düşündüğümüzden daha yakın olabiliriz!
6
Oyuncular, teklif bitmeden 45 $ değerindeki Nintendo Switch paketini 3 $ almak için yarışıyor
7
Yapay zekânın ‘süper güçleri’ni barındıran gözlük geliştirildi!

O belediye KPSS 2022 puanıyla yüksek maaş ile kadın/erkek memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları

19 dönüm tarla 1 TL’den satılacak! Kocaman tarla için rekabet başladı

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

Çay, beyaz peynir, krem peynir yüzde 41’e varan indirimli satışta! Herkes soluğu o market zincirinde aldı

Vakıfbank'ta hesabı olanların son 3 günü! Süreyi kaçıran dizlerini dövecek

AFAD 2022 - 2023 KPSS İle Memur Olma Şansı! Yüksek Maaşlı Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

49 TL’ye saç kremi alacaksınız! Saç kremine ihtiyacı olanlar market kapısında yatıp kalkıyor

Renault utanmasa bu modeli bedavaya satacak! Ağızları açık bırakan kampanya için son tarih...

Seçimlere ramak kala 3'ten düşen faiz imkanı verildi! Hesaplar tek tek şekillendi

Doğa ana bedavaya sunuyor! C vitamini zengini, hastalıktan dertten koruyor

Bankadan kredi çekmek isteyenleri şoke eden taksit tablosu! 5 bankadan şaşırtan hamle

6 Şubat'tan 6 Mayıs'a kadar sürecek! PTT'nin indirim kampanyası başladı