TEKNOFEST'te Efficiency Challenge: Elektrikli Araç Finali Gebze'de başladı

TEKNOFEST'te Efficiency Challenge finali 24–31 Ağustos'ta TÜBİTAK Gebze'de; 78 takım ve 1.300+ öğrenci yarışıyor, büyük ödüller verilecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:01
Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, 24–31 Ağustos tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde düzenleniyor. Final heyecanı 31 Ağustos'a kadar devam ediyor.

Gençlerin temiz enerji ve yerli teknoloji mücadelesi

TEKNOFEST açıklamasına göre gençler, temiz enerji kaynakları ve elektrikli araç teknolojilerinde geliştirdikleri yenilikçi çözümlerle kıyasıya yarışıyor. Etkinliğin kökeni 2005'te Formula G ile başladı ve yıllar içinde büyük ivme kazandı.

Katılım ve finalist sayıları

Uluslararası kategoriye ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan takımlar katıldı. Liseler arası kategoriye ise Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'deki lise ve dengi okullarla Türkiye'deki BİLSEM, Gençlik Merkezleri, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyeleri'nden lise seviyesindeki öğrenciler başvurdu.

Başvurular sonucunda uluslararası kategoride 433 takım arasından 53 takım (40 elektromobil, 13 hidromobil) finale yükseldi. Liseler kategorisinde ise 411 takım arasından 25 takım finalde yarışmaya hak kazandı.

Toplamda 4.400'ün üzerinde öğrenci bu serüvene katıldı. Finalde yarışan 78 takım ve 1.300'den fazla öğrenci, batarya yönetim sistemlerinden motor sürücülerine kadar pek çok bileşeni kendileri tasarlayıp üreterek piste çıkıyor.

Ödüller ve etkinliğin önemi

Efficiency Challenge, yalnızca en hızlı araçları değil; en verimli, en yerli ve en yenilikçi araçları ödüllendiriyor. Uluslararası kategoride hem Elektromobil hem Hidromobil alt kategorilerinde dereceye girenler için ödüller: birinciler 250.000 TL, ikinciler 200.000 TL, üçüncüler 150.000 TL. Lise kategorisinde birinciler 200.000 TL, ikinciler 150.000 TL, üçüncüler 120.000 TL para ödülü alacak.

Bu yarış, gençlere uygulamalı eğitim sağlayarak Türkiye'nin elektrikli araç teknolojilerinde yetişmiş insan kaynağına ve milli vizyonuna katkı sağlıyor. Final müsabakaları 24–31 Ağustos arasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleşiyor ve geleceğin mühendislerinin imzasını taşıyan araçlarla unutulmaz anlara sahne oluyor.

