Tesla avukatı Elon Musk’a hayran olduğu için mahkemede ağladı!

Delaware yargıcı Kathaleen McCormick, salı günü yazılı bir görüş bildirerek Tesla'nın komitesinin ve çalışma grubunun Musk'a 55 milyar dolarlık tazminat paketini verme şeklini eleştirdi. McCormick'in görüşüne göre, paketin onaylanmasına yol açan bu süreç "derinden kusurlu" idi.





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McCormick kararında, "Çalışma grubu, Musk'ın eski boşanma avukatı olan ve Musk'a olan hayranlığını ifade ederken kendisini gözyaşlarına boğan Genel Danışman Todd Maron gibi Musk'a borçlu olan yönetim üyelerini içeriyordu. Aslında Maron, Musk ile komite arasında birincil aracı konumundaydı ve Maron'un kendisini kimin tarafında gördüğü belli değil. Yine de sanıklar tarafından adil bir sürecin kanıtı olarak gösterilen belgelerin çoğu Maron tarafından hazırlanmıştır” diye yazdı.

Maron, Tesla'ya Eylül 2013'te katıldı ve Ocak 2019'da şirketten ayrıldı.

McCormick bu hafta Musk'ın Tesla'daki 55 milyar dolarlık tazminat paketini geçersiz kıldı. Tesla'nın CEO'su olarak maaş almayan Musk'a, Tesla'nın finansal büyüme hedeflerini tutturması halinde bir dizi hisse senedi hibesi sözü verilmişti.

McCormick'in kararı, perşembe günü Delaware ile işinin bittiğini ve Tesla'nın kuruluş eyaletini Teksas'a taşımak için bir hissedar oylaması düzenleyeceğini söyleyen Musk'ı çileden çıkarmış gibi görünüyor.