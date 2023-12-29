Tesla fabrikasında bir robotun çalışana saldırması sonucunda çalışan ciddi şekilde yaralandı!

Tesla fabrikasındaki bir robotun, Tesla mühendisine saldırması sonucu mühendisin ciddi şekilde yaralandığı öğrenildi. Yaşanan olay robotlarla ilgili kaygıları artırdı.

Tesla fabrikasında bir robotun çalışana saldırması sonucunda çalışan ciddi şekilde yaralandı!
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Tesla’nın Teksas'taki büyük fabrikasında çalışan bir Tesla mühendisi, otonom makinelerden birinin metal pençelerini sırtına ve koluna batırması sonucu ciddi şekilde yaralandı.

The Information, olayın bir mühendisin Austin fabrikasındaki üretim robotlarını kontrol eden yazılımı programladığı sırada meydana geldiğini bildirdi.

Raporda mühendisin 3 robot üzerinde çalıştığı ve sadece ikisinin kapatıldığını fark etmediği belirtildi. Araba parçalarını tutup taşımak için kullanılan üçüncü robot hareket etmeye devam ederek mühendisi bir yüzeye sıkıştırdığı ve pençesiyle yaraladığı aktarıldı. Başka bir işçinin acil durdurma düğmesine bastığı, bu sırada mühendisin robotun elinden kurtulduğu ve bir oluktan aşağı düştüğü paylaşıldı. Bir görgü tanığı, yaralı mühendisin arkasında kan izleri bıraktığını söyledi.

tesla

TESLA’DA İŞ GÜVENLİĞİ SORUNU YILLARDIR DEVAM EDİYOR

Tesla, Travis County'ye ve federal düzenleyicilere bir işçinin bir robottan yırtılma, kesik veya açık yara almasıyla ilgili bir yaralanma raporu sundu. Raporda mühendisin yaralanmasının işten izin almasını gerektirmediği kaydedildi.

Bilgi, federal İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi'nin Tesla'nın Austin fabrikasını 2021 ve 2022'de yılda sadece bir kez denetlediğini, en son denetimlerin bir taşeronun ısıya bağlı bir yaralanmaya maruz kalmasıyla ilgili bir şikayette bulunulmasının ardından geldiğini belirtiyor. Tesla'nın Kaliforniya'daki Fremont fabrikası 2021 ve 2022'de her yıl 9, 2023'te ise şu ana kadar 4 güvenlik denetimi aldı.

Tesla'nın iş güvenliği sorunları yıllar öncesine dayanıyor. Otomobil üreticisi 2018 yılında Fremont fabrikasında çalışan işçilerin yaralanmalarını eksik bildirmekle suçlanmış ve bunun üzerine Kaliforniya İş Güvenliği ve Sağlığı Bölümü tarafından bir soruşturma başlatılmıştı.

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