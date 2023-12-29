TikTok ve Instagram, 2024’te kısa süreli video formatına son mu verecek?

Sosyal medya platformlarında kısa süreli videolar alanı domine etse de bu durumun 2024’te değişeceği ve yeniden uzun süreli video formatının etki alanını genişleteceği öğrenildi.

TikTok ve Instagram, 2024’te kısa süreli video formatına son mu verecek?
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Şubat ayında TikTok, içerik üreticilere 60 saniyenin üzerinde içerik üretmeleri için ödeme yapan Yaratıcılık Programı Beta'yı tanıttı ve uygulamayı başlangıçta bu kadar popüler yapan kısa, hızlı hitlerden uzaklaştı. Program, katılan içerik üreticiler için kısa sürede kazançlı olduğunu kanıtladı ve bazıları ayda on binlerce dolar kazandı. Daha fazla içerik üreticiyi, 10 dakikaya kadar uzunluğa sahip videolara izin veren TikTok'ta daha uzun videolar yayınlamaya teşvik ediyor.

Kısa süreli videolara öncelik veren diğer sosyal medya platformların da yakında bu stratejiyi izleyebileceği ifade edildi.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre, kullanıcılar, TikTok’ta, 1 ila 10 dakikalık bölümler halinde Gossip Girl dizisinin bir veya iki bölümünü ve Cumartesi Night Live programının skeçlerini izliyor. Böylece, TikTok da daha fazla vakit harcayan kullanıcılar, uzun videolar izlediğinde TikTok’a daha bağlı hale gelebiliyor.

tiktok

INSTAGRAM UZUN SÜRELİ VİDEO FORMATINA GEÇEBİLİR

Insider Intelligence'ın bu yılki tahminine göre, ABD'li yetişkinler arasında TikTok'ta geçirilen sürenin 2023'te 55,8 dakikayken bu sürenin 2024’te 58,4 dakikaya çıkması bekleniyor.

TikTok, Yaratıcılık Programını tanıtarak daha uzun videolara olan bu artan ilgiyi ele almayı seçti ve diğer sosyal medya platformlarının da bu konuda yeni bir strateji izleyebileceği öğrenildi.

Insider Intelligence tarafından aralık ayında yayınlanan bir rapora göre, Instagram'ın reklam veren şirketleri daha kısa içeriğin başarısı konusunda ikna etmekte zorlandığı için daha uzun videolara yönelmesi bekleniyor.

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