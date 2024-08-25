Türkiye ve Endonezya Arasında Stratejik Ortaklık: Turkish Aerospace Indonesia Açıldı

SSB Başkanı Haluk Görgün'den Açılış Törenine Önemli Vurgu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Endonezya'nın Bandung kentinde kurulan "Turkish Aerospace Indonesia" şirketinin açılışına katıldı.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği

Görgün, Turkish Aerospace Indonesia açılışıyla ilgili olarak sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Bu etkinlikte bulunmak ve imzalanan iki taraflı anlaşmalara tanıklık etmek benim için büyük bir mutluluk, " ifadelerini kullandı.

Başkan Görgün, sözlerine şöyle devam etti: "Bu şirketin HÜRJET, GÖKBEY ve uzay sistemleri gibi önemli projelere mühendislik desteği sağlayarak, Türkiye ve Endonezya arasındaki stratejik işbirliğini güçlendireceğine inanıyorum."

Savunma Sanayisi ve Ortaklıkların Önemi

Türkiye'nin savunma sanayisinin önemli bir sektör haline geldiğine dikkat çeken Görgün, bu tür uluslararası ortaklıkların sektöre sağladığı katkıyı vurguladı.

"Turkish Aerospace Indonesia'nın kurulmasına katkıda bulunan başta Endonezya'daki dostlarımıza, bu projeye emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Görgün, "Birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanarak, Turkish Aerospace Indonesia'nın Türkiye ve Endonezya'ya hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (ortada), TUSAŞ'ın Endonezya'nın Bandung şehrindeki iştiraki "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (ortada), TUSAŞ'ın Endonezya'nın Bandung şehrindeki iştiraki "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (ortada), TUSAŞ'ın Endonezya'nın Bandung şehrindeki iştiraki "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışına katıldı.