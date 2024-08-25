Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye ve Endonezya Arasında Stratejik Ortaklık: Turkish Aerospace Indonesia Açıldı

SSB Başkanı Haluk Görgün, Turkish Aerospace Indonesia'nın açılışında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:31
Türkiye ve Endonezya Arasında Stratejik Ortaklık: Turkish Aerospace Indonesia Açıldı

SSB Başkanı Haluk Görgün'den Açılış Törenine Önemli Vurgu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Endonezya'nın Bandung kentinde kurulan "Turkish Aerospace Indonesia" şirketinin açılışına katıldı.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği

Görgün, Turkish Aerospace Indonesia açılışıyla ilgili olarak sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Bu etkinlikte bulunmak ve imzalanan iki taraflı anlaşmalara tanıklık etmek benim için büyük bir mutluluk, " ifadelerini kullandı.

Başkan Görgün, sözlerine şöyle devam etti: "Bu şirketin HÜRJET, GÖKBEY ve uzay sistemleri gibi önemli projelere mühendislik desteği sağlayarak, Türkiye ve Endonezya arasındaki stratejik işbirliğini güçlendireceğine inanıyorum."

Savunma Sanayisi ve Ortaklıkların Önemi

Türkiye'nin savunma sanayisinin önemli bir sektör haline geldiğine dikkat çeken Görgün, bu tür uluslararası ortaklıkların sektöre sağladığı katkıyı vurguladı.

"Turkish Aerospace Indonesia'nın kurulmasına katkıda bulunan başta Endonezya'daki dostlarımıza, bu projeye emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Görgün, "Birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanarak, Turkish Aerospace Indonesia'nın Türkiye ve Endonezya'ya hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (ortada), TUSAŞ'ın Endonezya'nın...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (ortada), TUSAŞ'ın Endonezya'nın Bandung şehrindeki iştiraki "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (ortada), TUSAŞ'ın Endonezya'nın...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (ortada), TUSAŞ'ın Endonezya'nın Bandung şehrindeki iştiraki "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (ortada), TUSAŞ'ın Endonezya'nın...

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (ortada), TUSAŞ'ın Endonezya'nın Bandung şehrindeki iştiraki "Turkish Aerospace Indonesia"nın açılışına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak
2
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor
5
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
6
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok
7
Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!