Twitter'a (X) yeni gelen özellik tüm kullanıcılara ücretsiz sunuldu

X platformuna heyecan verici bir güncelleme geldi! Uzun bir bekleyişin ardından, Premium aboneleri değil, herkesi yakından ilgilendiren yeni bir özellik kullanıma sunuldu. Artık X kullanıcıları, telefon numarasına gerek olmaksızın istedikleri kişiyle sesli ve görüntülü konuşma imkanına sahip olacaklar.

Bu güncelleme, X'in kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirmeyi amaçlıyor. Artık X platformunda, kullanıcılar arasında sadece metin tabanlı iletişim değil, aynı zamanda sesli ve görüntülü iletişim de daha erişilebilir hale geldi. Bu, X topluluğunun bir araya gelmesini, etkileşimini artırmasını ve daha derin bağlar kurmasını sağlayacak bir adım olarak öne çıkıyor.

Sesli ve görüntülü konuşma özelliği, X kullanıcılarına özgürce iletişim kurma ve paylaşma özgürlüğü tanıyor. Artık kullanıcılar, anlık iletişimde olduğu gibi sesli veya görüntülü görüşme sırasında da platformun keyfini çıkarabilecekler. Bu güncelleme, X'in sadece bir mesajlaşma uygulaması olmanın ötesine geçerek, daha kapsamlı bir iletişim aracına dönüşmesini sağlıyor.

Böylece, X platformu, teknoloji dünyasında iletişim deneyimini daha da ileri taşıyor ve kullanıcılar arasındaki bağları güçlendiriyor. Bu yeni özellikle birlikte, X kullanıcıları artık daha anlamlı ve canlı bir iletişim deneyimi yaşayacaklar.

Teknoloji devi X, sesli ve görüntülü arama özelliği ile kullanıcılarını buluşturdu!

Twitter'ın CEO'su Elon Musk liderliğindeki X, geçtiğimiz aylarda platforma getirilecek olan sesli ve görüntülü arama özelliğiyle ilgili heyecan verici bir duyuru yapmıştı. Kullanıcıların direkt mesaj (DM) bölümü üzerinden telefon numarasına ihtiyaç duymadan istedikleri kişilerle sesli veya görüntülü görüşebilecekleri bu özellik, beklenenin aksine yalnızca ücretli Premium abonelere değil, tüm kullanıcılara sunuldu.

Sesli ve görüntülü arama özelliği, bugün itibariyle kullanıma açıldı. Bu güncelleme, X platformunu daha kapsamlı ve etkileşimli bir iletişim aracına dönüştürerek, kullanıcıların sosyal deneyimini daha da zenginleştirmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar artık, yazılı mesajlarla sınırlı kalmadan, sesli ve görüntülü iletişimde de X'in keyfini çıkarabilecekler.





Elon Musk'ın liderlik ettiği X, teknolojideki sınırları zorlamaya devam ederken, sesli ve görüntülü arama özelliğiyle kullanıcılarını daha da birbirine yaklaştırarak, platformun gücünü bir adım daha ileri taşıyor. Bu yenilikçi özellik, X'in kullanıcı tabanına daha geniş bir iletişim yelpazesi sunarak, diğer sosyal medya platformlarından ayrışmasına katkı sağlıyor.

Platform, sizinle iletişime geçebilecek kişileri belirlemeniz için üç farklı seçenek sunuyor. Bu seçenekler arasında, adres defterinizdeki kişilerle sınırlı bir iletişim, takip ettiğiniz kişilerle sınırlı bir iletişim veya onayladığınız kullanıcılarla sınırlı bir iletişim seçeneği bulunuyor.

Bu güncellemeyle, X platformu kullanıcılarına daha fazla kontrol ve özgürlük sunarak, iletişim tercihlerini kişiselleştirmelerine olanak sağlıyor. Bu da X'in kullanıcı odaklı yaklaşımını bir adım daha ileri taşıyor, platformu daha çeşitli ve güvenli bir sosyal deneyim haline getiriyor.